Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban az Operettszínház Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban a Budapesti Operettszínház széles műfaji választékban: operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban. Olyan sikerdarabokkal találkozhatnak a nézők, mint a Csárdáskirálynő, az Abigél és az István, a király - olvasható a Budapesti Operettszínház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az ünnepi időszakban először látható majd Szilágyi Enikő színművész versekből összeállított önálló Trianon-estje Ez már feltámadás címmel.



December 24-én ingyenesen megtekinthető a Karácsonyi Csillagok premierje. A Diótörő karácsonyi hangulatát ezúttal a színház táncművészei és színészei közösen idézik meg egy szívhez szóló műsorral - áll a közleményben. Mint írják, a Karácsonyi Csillagok - a Diótörő legszebb táncaival című műsort a magyar irodalom legszebb karácsonyi művei gazdagítják, köztük Ady Endre, Babits Mihály, József Attila, Babits Mihály és Gárdonyi Géza írásai. Csajkovszkij Diótörőjéből a híres pas de deux-k, olyan koreográfiák láthatóak, mint a Hópelyhek tánca, a Szülők tánca, a Kínai tánc vagy a Rózsakeringő.



A balett szóló táncosai Rotter Bianka és Babácsi Benjámin, míg a verseket az Operettszínház szólistái adják elő: Bálint Ádám, Nádasi Veronika, Gubik Petra, Dolhai Attila, Földes Tamás, Janza Kata és Homonnay Zsolt.



December 31-én ingyenesen elérhető lesz az Újévköszöntő Gála, amelyben a legnépszerűbb operett és musical részletek hangzanak el, olyan szerzők művei, mint Webber, Bernstein, Strauss és Kálmán. Több mint harminc szólista, énekkar, musical ensemble, balett együttes szerepel a műsorban, amelyet látványos színpadkép és jelmezek tesznek teljessé.



A gálaműsor január 1. és 3. között a hosszú hétvégén is látható lesz, normál jegyvásárlással. A részletes program az operettszínház honlapján érhető el.

MTI [2020.12.21.]