Online láthatják a Recirquel ünnepi produkcióját az érdeklődők Online láthatják a Recirquel ünnepi produkcióját az érdeklődők; a felújított és új jelenetekkel bővített Kristály című újcirkusz mese a Müpa Home közvetítésében december 27-én tekinthető meg - közölte a Müpa hétfőn az MTI-vel. Az előadás a klasszikus téli mesék világába kalauzolja a nézőket. Az előadás a Müpa Home online közvetítésében december 27-én 18 órától ingyenesen megtekinthető - olvasható a közleményben.

Mint írják, a Vági Bence művészeti vezető által megálmodott Kristály című produkció története a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus mesék világát. A 2018-ban bemutatott, most felújított és új jelenetekkel bővült, immerzív színházi előadásban a közönség közelről csodálhatja meg a fejük felett elsuhanó artisták mutatványait, sőt maguk a nézők is a cirkuszi tér részévé válnak. Az előadást sokféle cirkuszi zsánerszám és táncos elem is kiegészíti, a Recirquel artistái vendégművészekkel, köztük Magyarország legnevesebb hiphoptáncosaival lépnek a jeges porondra.



Az összegzés emlékeztet, hogy a Hókirálynő szerepében Horányi Juli énekesnő hangja csendül fel, udvari Manót a társulat korábbi előadásaiból is ismert Egyed Brigitta színésznő alakítja. Horváth Zita és Zsíros Gábor artista-táncos párosa gurtniduószámban lesz látható, míg Várnagy Kristóf és Illés Renátó karikán, Wittmann Csilla és Farkas László handvoltizs számmal, Veress Zsanett és Bagdi Gergely handstand zsánerrel, Sergii Materynskyi pedig zsonglőrszámmal szórakoztatja a közönséget.



A produkcióban eredeti zeneművek és karácsonyi klasszikusok adaptációi csendülnek fel, a zenei szólamokat Terjék Gábor és Mester Dávid szerezték, a jelmezeket Kasza Emese tervezte, a díszletek Klimó Péter tervei alapján készültek. Az előadást társrendezője Illés Renátó, társkoreográfusa pedig Zsíros Gábor volt.



A mindenki számára ingyenesen megtekinthető előadás a bemutató másnapján felkerül a Müpa Médiatárba, ahol január 3-áig regisztráció nélkül szintén térítésmentesen megnézhető. Az előadás online stream-je a www.mupa.hu weboldalon érhető el - áll az összegzésben. MTI [2020.12.22.]