Ünnepi programok a Fonó Budai Zeneházban December 23. és január 2. között különleges online programokkal: koncerttel, lemezbemutatóval, a pásztorság zenei és táncos hagyományait bemutató esttel, jazzelőadással várja a közönséget a Fonó Budai Zeneház. Az események a Fonó Facebook-csatornáján követhetőek, a felvételről sugárzott programok pedig később a Fonó YouTube-csatornájára is felkerülnek - közölte az intézmény az MTI-vel hétfőn.

Az ajánló szerint december 23-án 20 órakor kezdődik a pásztorság zenei és táncos hagyományait bemutató Pásztorünnep. A különleges műsorban a táncosok mellett Berecz András, Agócs Gergely, ifj. Szerényi Béla, Halmos Attila és az Erdőfű zenekar is közreműködik. A program felvételről ingyenesen megtekinthető lesz az esemény időpontjától a Fonó Budai Zeneház Facebook-oldalán.



December 26-án 20 órától Tímár Sára karácsonyi lemezbemutató koncertjére várják a szervezők a közönséget a képernyő elé. A Junior Príma Díjas énekes a Sebő együttes tagjaként került kapcsolatba az énekelt versek világával, a népi énekhang kreatív lehetőségeit pedig a Dalinda énekegyüttes alkotó alapítójaként keresi. A koncerten az előadóművész legújabb, Feljött immár az a csillag című, karácsonyi kislemezének zenei anyagát mutatja be a Fonó színpadán.



A Góbé zenekar online követhető élő koncertjét december 27-én 20 órától láthatja a közönség Tértágító fusion folk a Kárpát-medencéből címmel. Az élő streaming jegyvásárlás után a jegy.hu felültén lesz megtekinthető és visszanézhető aznap este éjfélig.



Ezt követően december 30-án 20 órától a Jazz Előszilveszter keretében egy ingyenesen követhető koncerttel várja a közönséget a Borbély Mihály (szaxofon, Gáspár Károly (zongora, Horváth Balázs (bőgő) triója a Fonó online felületén.



Végül január 2-án, az Arató zenekar november végén megjelent Vízmelléki prímások című albumának lemezbemutató koncertjét követhetik az érdeklődők a Fonó Facebook-csatornáján. MTI [2020.12.22.]