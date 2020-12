Játssz tovább: Little G Weevil élete könyvben, új dalai lemezen Játssz tovább címmel könyvet írt kalandos blueszenészi életéről Little G Weevil. Az Amerikában is ismertté vált magyar előadó Play On című új lemezén vendégénekesek sora működik közre. A 43 éves gitáros az egyetlen európai zenész, akinek (2013-ban) sikerült megnyernie az International Blues Challenge elnevezésű memphisi nemzetközi blues zenei versenyt. Jelölték az amerikai Blues Music Awardra és 2014-es lemezével (Moving) a Blues Blast Music Awardra is.

"A szóló/duó kategóriában győztem az IBC-n, akusztikus gitárosként kerültem a köztudatba, ezért hívtak ide-oda játszani, holott a kezdetek óta elektromos zenekarral is fellépek. De kétségtelen, hogy ez a szóló akusztikus siker számos lehetőséget nyitott meg előttem" - mondta Little G Weevil (Szűcs Gábor) az MTI-nek.



Magyarországon 1996-tól vált a blues színtér egyre ismertebb szereplőjévé (Spo-Dee-O-Dee, Pure Blues), és Európában is több helyen játszott, majd 2004-ben költözött Amerikába, ahol az alabamai Magic City Blues egyesület segítségével indította el karrierjét. Előrejutását a kitartó munka és tehetség mellett szerencsés találkozások segítették. "Valahogy mindig tudtam néhány lépésre előre gondolkodni. Maximalista vagyok, igyekeztem pozitív, inspiráló emberekkel körülvenni magamat, miközben külföldiként, magyarként eleve kétszeres hátrányból kellett helytállnom egy amerikai műfajban".



A Trubadúr Könyvek (Helikon Kiadó) gondozásában megjelent Játssz tovább című kötet az Amerikában népszerű urban reality stílusban, egyes szám első személyben, kvázi utcai nyelven íródott.



"Nagy hatással volt rám Cupcake Brown A Piece of Cake című regénye. Ez a könyv ugyanolyan őszinte és személyes, mint a blues muzsika. Eredetileg egy íróval dolgoztam együtt, de aztán úgy alakult, hogy az általam diktafonra mondott, majd legépelt szöveg alapján fogalmaztam vagy írtam újra részeket" - tette hozzá.



A megélhetés érdekében olykor mosogatott, majd takarítást szervezett a vendéglátóiparban (Amerika mellett Angliában is), miközben bluesgitárosként tizennégy évig élt és dolgozott az Egyesült Államokban, állandó fellépő volt a híres memphisi Beale Streeten, és több lemeze is sikert aratott. "Dalaimon, szövegeimen bárki betekintést nyerhet az életembe. A blues szövegcentrikus, történetmesélős zene, örülök, ha az üzenet, amit a számokban megfogalmazok, eljut az emberekhez".



A hatvanas-hetvenes évek amerikai blaxploitation filmek plakátjait idéző borítón Little G egy kenyai hölgyismerősével és sokat látott kisbuszával, a Choo Choo-val látható. "A könyvből is kiderül, hogy elítélem a rasszizmust, illetve az ember és ember közti megkülönböztetés bármely fajtáját. Személyes tapasztalataimat is leírom a témával kapcsolatban"



Két évvel ezelőtt hazaköltözött. Egyik gyermeke Amerikában él, így időről-időre visszamegy látogatóba, ezt most a járvány az év eleje óta nem tette lehetővé.



"Új lemezem, a Play On Amerikában is elérhető lesz, és ha van rá igény, szívesen visszamegyek turnézni, de az elkövetkező években inkább Közép-Európára, Magyarországra szeretnék fókuszálni" - mondta Little G. Weevil.



A december 31-én megjelenő album R&B, soul, funk stílusú dalait és szövegeit a zenész egy kivételével maga írta. Little G Weevil hetedik lemezén Premecz Mátyás (billentyűs hangszerek), Borsodi László (gitár), Pfeff Márton (basszusgitár) és Tímár Tamás (dob) kísérte. A vendégénekesek közül két dalban szerepel a jamaikai-angol Dionne Bennett; a vele közös Let It Raint, benne Martin Luther King Jr néhai afroamerikai polgárjogi harcos híres 1968-as memphisi beszédének részletével már áprilisban közzétette a gitáros.



"A járvány miatt hónapokat kellett várni, míg a munkát nyáron folytatni tudtuk. Korábban tradicionális bluest játszottam, a három évvel ezelőtti Something Poppin' lemezen próbálkoztam először a hetvenes-nyolcvanas évekre jellemző zenével, ami ugyanúgy blues alapú, pentaton skálás muzsika, csak a hangszerelés más" - fejtette ki.



Énekel a lemezen az angol Ian Siegal (New Rules), a hazai színtérről CéAnne (Love), Mohamed Fatima (You're the One), Jónás Vera (Break), Sena és a Mo' Gigs (Tou-Tou Rendezvous), Andelic Johathan és Fóris Rita, közreműködik a Jambalaya Horns fúvósszekció is. "Fontos volt, hogy a vendégek személyisége, amit munkásságukkal képviselnek illeszkedjen abba, amit közvetíteni szeretnék a muzsikámmal. Volt, akit nemrég fedeztem fel magamnak, de Fatimát, Senát, a Mo' Gigsből Gál Csaba Boogie-t még az Amerika előtti időszakból ismerem".



Little G Weevil az MTI-nek elmondta: a tervek szerint 2021-ben pótolják idén elmaradt lenmezbemutató koncertjüket a Müpában, és minél több klub- és fesztiválfellépést szeretne. MTI [2020.12.22.]