Zenei és előadóművészeti ösztöndíjakat hirdet a MANK 2021-re Zenei és előadóművészeti ösztöndíjakat hirdet a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft. (MANK) 2021-re, a Fischer Annie zenei-előadóművészeti, a Kodály Zoltán zenei alkotói és a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíjakra december 21-től január 31-ig lehet pályázni - tudatta a szervezet hétfőn az MTI-vel. A MANK a kortárs magyar alkotóművészet átfogó támogatását tűzte ki céljául. Ennek szellemiségében hirdeti meg zenei alkotói és előadóművészeti ösztöndíjait a 2021-es évre. Az ösztöndíjak célja, hogy segítsék a fiatal, tehetséges művészek pályakezdését és művészi fejlődését, valamint hogy összetett támogatási rendszerük révén kedvező feltételeket teremtsenek a formanyelvükben és tartalmukban korszerű, színvonalas munkák létrehozásához - olvasható a közleményben. Mint írják, a pályázat nyertesei a 2021-ben havonta bruttó 200 ezer forintos támogatásban részesülnek. Mindezen felül a nyertesek az ösztöndíjas időszak végén felléphetnek a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló beszámoló hangversenyen, amely várhatóan 2022 májusáig megvalósul. A pályázatokat január 31-ig lehet benyújtani online. A Fischer Annie zenei-előadóművészeti ösztöndíjra (évente legfeljebb 9 fő) és a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíjra (évente legfeljebb 3 fő) a 30 éven aluliak, a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíjra (évente legfeljebb 6 fő) a még 35. életévüket be nem töltők nyújthatják be pályázataikat.



Az ösztöndíjak elnyeréséhez a különböző kuratóriumok más-más feltételeket írnak elő, többségében azonban a pályázati adatlap és nyilatkozat mellett szakmai önéletrajzot, munkatervet és az eddigi művészeti tevékenységet bemutató dokumentációt szükséges benyújtani, továbbá a Fischer Annie-ról és a Lakatos Ablakos Dezsőről elnevezett ösztöndíjak esetében egy Youtube- vagy Vimeo-linket is meg kell jelölni, amely a fiatal zeneművész egy évnél nem régebbi szerzeményét tartalmazza - emlékeztet a kommüniké.



A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett szakértői kuratóriumok bírálják el. Az egyes pályázatokról bővebb információ és a pályázati kiírás a www.alkotomuveszet.hu oldalon található - áll az összegzésben.

MTI [2020.12.22.]