Erdőhegyi Brigitta izgalmas projektben vett rész - videó Erdőhegyi Brigitta énekesnő újabb magasszintű elismerésben részesült. Sophia Loren, Gorbacsov és a Depeche Mode után most a No Time to Die című 25. James Bond Filmet promotáló egyik legnagyobb világmárka kérte fel a velük együttműködésben készült James Bond hangulatú nemzetközi reklámfilm dalának elkészítésére és előadására.



Így a reklámfilmben nem csak a hangja csendül fel, de énekesnőként is feltűnik. Jó hír, hogy a zenéhez videoklip is készült.



"Örömmel vettem részt a projektben" - mesélte mosolyogva a művésznő, majd hozzátette hogy hálás, mert ez is egy újabb ,szintén ritkaságszámba menő, különleges és megtisztelő nemzetközi felkérés. Külön boldog, hogy nem csak a zene magyar szerzők műve, de a film alkotásában is kizárólag magyarok vettek részt.



Arról nem kaptunk információt ,hogy hol és milyen színtereken fog megjelenni a film a jövőben, de a produkció készítői már megkapták az engedélyt az előzetes közzétételre.



A dala címe: Leave the Dark, mely így láthatóvá válik még a nagy premier előtt, mint egyfajta premier előtti előadás.



