Tesztkoncerteket szerveznek Franciaországban Jóllehet a kulturális intézmények januárban még nem nyithatnak ki Franciaországban, a zenei világ képviselői tesztkoncertek szervezését tervezik annak felmérésére, hogy mekkora a vírus terjedésének kockázata a kulturális rendezvényeken. A kísérlet legfőbb célja a nyári fesztiválszezon megmentése. Az ötletet a spanyol Primavera fesztivál december 12-én Barcelonában szervezett kísérlete adta, ahol mintegy ötszázan állva hallgattak végig egy koncertet zárt helyen. A belépéskor mindenkinek antigén gyorsteszten kellett átesnie, kötelező volt a maszkviselés, amit italfogyasztáskor fel lehetett függeszteni, de nem volt kötelező távolságtartás. A katalán fesztivál közleménye szerint nem történt egyetlen fertőzés sem a rendezvényen.



Franciaországban több hasonló tesztkoncert is naprenden van, amelynek megszervezésére egy úgynevezett tesztkoncert munkacsoportot hozott létre a magánszínházak és fesztiválok producereinek országos szakszervezete, a Prodiss.



"Márciusra tervezünk egy tesztkoncertet, mert ideális esetben a kulturális minisztérium szerint addigra már látni fogjuk az alagút végét" - mondta az AFP francia hírügynökségnek Jean-Paul Roland, az Eurockéennes zenei fesztivál vezetője. "Rengeteg emberrel egyeztetünk, járványügyi szakemberekkel, tesztelő laboratóriumokkal, a nemzeti zenei központtal, a párizsi önkormányzattal, már csak a miniszteri jóváhagyás hiányzik, miután ezt csak a kulturális tárca égisze alatt lehet megszervezni, sőt az egészségügyi és a belügyminisztériumra is szükség van" - tette hozzá.



Az első teszt helyszíne egy nagyobb párizsi csarnok lesz.



"A tudományos válaszokat a tesztet követő hetekben fogjuk megkapni, de szervezési szempontból már aznap meglesznek a válaszok, mégpedig a beléptetéskor a gyors- vagy a PCR-tesztek logisztikáját és idejét illetően" - mondta a fesztiváligazgató.



Véleménye szerint az elképzelhetetlen, hogy a nagy nyári fesztiválokon mindenkit teszteljenek a belépéskor, de a gyorsteszt kiegészítő megoldás lehet azok számára, akik teszt nélkül érkeznek a rendezvényre.



Malika Seguineau, a Prodiss igazgatója szerint ilyen jellegű kísérletek nélkül nem lehet közönség előtt koncerteket szervezni a fesztiválszezonban, márpedig a turnék megszervezése legalább 3-tól 24 hónapig terjedő felkészülési időt igényel.



A dél-franciaországi Marseille-ben a városvezetés kezdeményezésére két hasonló tesztkoncertet szerveznek a közeljövőben, amelyek eredményeit április elején teszik közzé. MTI [2021.01.11.]