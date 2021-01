Stream előadások próbái is zajlanak a Békéscsabai Jókai Színházban Bővíti stream előadásainak számát a Békéscsabai Jókai Színház, miközben zárt ajtók mögött folyamatosan folynak az új darabok próbái is - tájékoztatta a teátrum közleményben az MTI-t. Januárban újabb három darabbal bővíti online elérhető eladásai körét a Jókai Színház: 15-én a Psychó, 22-én az Egri csillagok történelmi musical, 29-én pedig a szintén zenés Vesztegzár a Grand Hotelben darab online premierjére kerül sor.



Emellett elérhetőek az eddig bemutatott előadások, A Megfeszített, Holló Jankó, Balkán Kobra, Tanulmány a nőkről, Tizenhárom almafa, Törvénytelen randevú stream változatai is - írják.



Zárt kapuk mögött folyamatosan zajlanak a próbák is. Január első hetében indultak a Száll a kakukk fészkére című mű alapján készült Kakukkfészek próbái, amelyet Pataki András, a soproni Petőfi Színház igazgatója rendez. Premierjét - ha a járványügyi helyzet megengedi - a színházi világnapra, március 27-ére tervezik Csomós Lajossal, Katkó Ferenccel és Kovács Edittel a főszerepben.



Folynak a Trianon rockopera előkészületei, amelyet Koltay Gábor rendez majd, Ábrahám Pál Viktória című operettjét pedig a járványhelyzet enyhülése után azonnal műsorra tűzi a színház. A felújító próbák után ugyancsak debütálhat a Verebes István rendezte Pezsgős vacsora című zenés vígjáték, valamint a Családi ágy című kamaradarab.



Utóbbi egy házaspár élettörténetét mutatja be, különlegessége, hogy a békéscsabai teátrumban valóban egy házaspár, Bartus Gyula és Fehér Tímea játsszák a karaktereket, akik még sosem alakítottak házaspárt a "deszkákon". A mű rendezője Csurulya Csongor. MTI [2021.01.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SSD CHEMICAL SOLUTION FOR CLEANING BLACK szolgáltatás [2020.12.16.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu