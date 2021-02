A Dal 2021 - Ők lépnek színpadra a második válogatóban Szombaton a második élő show-ban ismét tíz produkciót láthatnak a nézők A Dal 2021 színpadán. A négy válogatóból összesen 20 dal jut tovább a két elődöntőbe, az innen továbbjutó 8 pedig már a fináléban mérettetheti meg magát, március 13-án. A második válogatóban az alábbi előadók dalai versenyeznek (betűrendben): Andelic Jonathan – Áldom

anevemandras (Kállay Saunders) – Hazaérek majd

GERENDĀS ft. Dárdai Blanka – Senkié

LongStoryShort! – Talán Holnap

No Sugar – Falak

Noémo – Hableány

Pejtsik Panna – Fehér Elefánt

Phoenix RT feat Diószegi Kiki – Jelzőfény

Szabó Leslie – Legyen másnak is jó

YOULÏ - A legjobb A Dal 10. évadának első élő adása bővelkedett a látványelemekben, emellett számos újdonságot hozott. A műsorvezetőpáros a dalverseny történetében először két korábbi győztes, Orsovai Renáta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.



A jubileumi műsor további különlegessége, hogy nemcsak a végső győztes, hanem mind a nyolc döntőbe jutó dal előadója részesül zenei produkciójának fejlesztésére fordítható pénzjutalomban. A március 13-ai fináléban a zsűri által legjobbnak ítélt, legmagasabb pontszámot kapó 4 produkcióra szavazhatnak majd a nézők, az ő szavazataik alapján kerül kihirdetésre a végső győztes.



Az év dalának előadója 10 millió forint pénzjutalmat kap. A zsűri pontjai alapján legjobb 4 közé kerülő másik 3 produkció 5-5 millió forinttal gazdagodik. A további 4 döntős versenyző 1-1 millió forint díjazásban részesül. A jubileumi műsor a hagyománnyá vált közös dallal indult: Balázs Fecó Ugye, nem hiszed el? című slágerével a nemrég elhunyt énekesre emlékeztünk. Az adásban 10 produkció mutatkozott be. A zsűritől a legmagasabb pontszámot kapta, ezzel az elődöntőbe került Szőke Nikoletta Új esély című szerzeménye. Mező Misi a jazzénekesnő előadása kapcsán a zene, hang, szöveg összhangját emelte ki. Az ítészek pontozása alapján továbbjutott Galda Levente az Eredővel, amely az első válogató során az egyetlen 10 pontos értékelést kapta. Nagy Feró úgy fogalmazott „Megszületett egy olyan dal, amit imádok, ami nem angolszász, nem utánérzés, hanem igazi magyar pop-rock, végre valaki belenyúlt a mi öreg kultúránkba." A harmadik legtöbb pontot a tavalyi év felfedezettje, a Tortuga Törnek az ablakok című dala szerezte. A nyíregyházi zenekar nem hazudtolta meg a dalcímet, hatalmasat zúztak a színpadon és szikrázó produkciójukkal kivívták a zsűri elismerését. Negyedikként a Szürke madár szállt be az első válogató legjobbjai közé Hajdu Erik előadásában. Az 5. továbbjutóról a nézők döntöttek, alapdíjas SMS-ben támogathatták kedvencüket, az így kapott közönségszavazatok alapján a 20 elődöntős közé a szeghalmi banda, a Mudfield Nincsen szerencsém című dala került. A Dal 2021 – szombat esténként a Duna Televízió műsorán 19.35-kor. [2021.02.03.]