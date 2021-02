Új klip: Honeybeast - Palya Bea - Ha meghalok Honeybeast - Palya Bea - Ha meghalok - mutatjuk. Ha meghalok dalszöveg



Ha meghalok “kicsi vagyok én

a káosz közepén

hol a lovagom

vajon hol henyél?

a szabad akarat a csapda,

a gúnyt sem érted,

értem én, a fény kihunyt” kaparom a sort

picike a zaj

ez a matatás vihart nem kavar

ma a türelem, a csendhez csatolt,

a végtelenbe nem hatolt

az ingem kívül, benn a folt

ahogy a szavak gyűlnek,

fogy a szívem

pont úgy,

mint a Hold ha meghalok,

a szívemből nem nőnek dalok

csak csendben elmegyek,

és pá, nem vagyok ha meghalok,

a szívemből nem nőnek dalok

ebből tudhatod,

hogy már nem vagyok nem a zsetonért

nem a sikerért

nem magamért

nem is másokért

ez a feladat, a karma, a pont

az i-n, a számba öntsetek betont megy a cicaharc

fut a kisegér

puha cicamancs

neki túl kemény

fogy a nyugalom, az égről rabolt

a nagy golyó ma nem tarolt

az ingem kívül, benn a folt

ahogy a szavak gyűlnek,

fogy a szívem

pont úgy,

mint a Hold



[2021.02.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu