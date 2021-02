Vasárnap folytatódik az Óbudai Danubia Zenekar Szól a pálca-sorozata Vasárnap folytatódik az Óbudai Danubia Zenekar Szól a pálca című online sorozata, amelyben Csajkovszkij Rómeó és Júlia nyitányfantáziája szólal meg Hámori Máté vezényletével. A Szól a pálca második epizódjában a karmester szerepével, a zenekari zenészek rigolyáival és egy próba lefolyásával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az interaktív koncert-streamet a Zeneakadémiáról közvetítik - közölte a zenekar az MTI-vel.

A zeneszerzőportrék-sorozatban március 6-án Rossini műveit hallhatja a közönség Tószegi Bernát klarinétművész közreműködésével és Dobszay Péter dirigálásával a Budapest Music Centerből, május 15-én Haydn művészete áll majd a középpontban Csizmadia Sándor trombitaművész közreműködésével, Hámori Máté vezényletével.



Március 17-én Kakofónia - miért (nem) utáljuk a kortárs zenét? címmel Balogh Máté, Zombola Péter és Ott Rezső művei hangzanak el a szerzők jelenlétében. A koncert közönsége arra is választ kaphat, hogy mit lehet szeretni a zavaros, néhol bántó, vagy egyszerűen idegesítő harmóniákban, miért nem írnak a modernek szép dallamokat, és hogyan lehet értelmezni, élvezni a kortárs zenét. MTI [2021.02.14.]