Közleményt adott ki a Kaláka együttes: "Nagyon sajnáljuk, ami történt." A közönség nem láthatta a Kaláka online koncertjét vasárnap este. Az okokról kölzményt adott ki az együttes technikai vezetője. "Kedves Közönség, Nagyon szerencsétlenül alakult a tegnap esti online koncert, melyet mindannyian mélységesen sajnálunk hiszen nem csak a Ti koncettélményetek ment kárba, hanem a mi munkánk is. Zavaros magyarázkodás helyett röviden leírnám, mi történt tegnap este a mi oldalunkon. Hosszas készülődés után (11:30 - COVID teszt, 12:00 beszerelés 13:00 kamerás, hangos próba, bevilágítás, tesztadás), 10 perccel 18:00 előtt rosszindulatú távol-keleti spambotok jelentek meg oldalunkon, hamis linkeket kommentelve. Ezeket egy kollégánk szorgalmasan törölte-tiltotta. Valamiért a stream-ért felelős kollégánk, sőt Dani sem tudott adminként belépni az oldalra, illetve az oldalunk is elérhetetlenné vált egy időre, valaki jelezte is, hogy nem jelennek meg a kommentjei. Nem tudtuk elindítani a stream-et, mely szándékaink szerint 5 kamerás közvetítés lett volna kevert hanggal, HD minőségben. 30 perc kétségbeesett próbálkozás után egy ad-hoc megoldásunk maradt: egy MacBook-ot (melyen valahogy sikerült bejelentkezni) kifordítunk, és egy nem várt kameraszögből elindítjuk, lesz-ami-lesz. A kevert hangot is csak utólag, egy újraindítás után tudtuk közvetíteni. A lábam végig belelógott a képbe, hiszen oda nem is terveztünk kamerát. Néhány kamera forgott, a hangot is rögzítettük. Reményeink szerint rövidesen sikerül a felvételből egy kész anyagot közzétennünk az oldalon. Nagyon sajnáljuk, ami történt. Legjobb tudásunk, és jószándékunk ellenére történt így. Köszönjük mindazoknak, akik a nehézségek ellenére kitartottak velünk! Ónodi Zsolt

Technikai vezető

Kaláka" [2021.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu