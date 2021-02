A Dal 2021 negyedik válogató - ők lépnek színpadra Szombaton 19.35-től a top 40 eddig nem látott produkciói mutatkoznak be A Dal 2021 negyedik, egyben utolsó válogatójában. Az elődöntőben a dalok akusztikus változatban hangoznak majd el, és már csak 5 hely kiadó a húszfős mezőnyben. A cél továbbra is a március 13-i döntő, amelyben 8 versenydal közül dől el, melyik lesz az év hazai slágere. A Duna Televízió nézői a következő élő show-ban a már megszokott műfaji sokszínűségre, emellett egy bámulatos extra produkcióra számíthatnak. Az adás10 produkció kap esélyt az elődöntőbe kerülésre, de csak 5 juthat tovább. A negyedik válogatóban Balogh Eszter (dalának címe: Maradnék), Bari Laci (Féltelek), Detti (Nem muszáj), a Down For Whatever (Zuhanás), Hegedűs Bori és Tempfli Erik (Altató), a Kaukázus (Egyetlen szó), a LivingRoom (Megtörtént), a Luscinia (Labirintus), Radics Gigi (Egy vagy velem), valamint Süle Zsolt (Befúj) lép színpadra. [2021.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu