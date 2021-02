Slágergyanús dallal támad a vízilabdázó énekes Bánhidy András Valentin napon lepte meg rajongóit Decemberben debütált Bánhidy András, az FTC korábbi sikeres vízilabdázójának első dala, az Álom volt vagy valóság, amelyre felfigyeltek azonnal a rádiók is. A sportolóból remek énekes-gitáros született, s rögtön meg is érkezett a folytatás, ami Valentin napon került fel a Youtube-ra. A Figyellek egy modern love story, ahol a szerelemtől fűtött férfi az internet adta lehetőségeket kihasználva nyomoz szíve választottja után. A hangszerelésben ezúttal is a kiváló Dandó Zoli, valamint a Kuna-testvérek voltak Bánhidy András segítségére. A dal az Álom volt vagy valóság mellett természetesen András készülő első albumának az előfutára. A pörgős dal garantált jókedvet csinál a februári hétköznapokban, amely egy kattintás után meghallgatható: [2021.02.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu