Elhunyt Johnny Pacheco Elhunyt 85 éves korában Johnny Pacheco, a salsa műfaj egyik úttörője, a Fania Records lemezkiadó társalapítója. A dominikai származású zenész halálhírét a lemezkiadó hétfőn Instagram-közleményben hozta nyilvánosságra. A Diario Libre dominikai napilap szerint Pachecót tüdőgyulladással szállították kórházba, és ott hunyt el hétfőn New Jerseyben.

"Sokkal több volt, mint zenész, zenekarvezető, író, szervező, producer: látnok volt. Zenéje örökké él, és mi mind hálásak vagyunk, hogy vele lehettünk ezen a csodálatos utazáson" - idézte a lemezkiadót a deadline.com.



A több hangszeren is játszó Pacheco úttörő szerepet vállalt a salsa műfaj meghonosításában. 1964-ben Jerry Masuccival alapította meg a Fania Records lemezkiadót, amely mások mellett Celia Cruz, Larry Harlow, Ray Barretto és Bobby Valentin zenéjét ismertette meg a közönséggel, és nagy szerepe volt a latin zene népszerűsítésében a hetvenes években.



Juan Azarías Pacheco Knipping a Dominikai Köztársaságban, Santiago de los Caballerosban született 1935-ben. Pacheco és családja 1946-ban költözött New Yorkba. Zenei pályafutása is ott kezdődött, mások mellett olyan kollégákkal dolgozott, mint Gil Suarez, Eddie Palmeri, Barry Rogers, Al Santiago, Ray Santos és Mike Collazo.



Az énekes legismertebb számai közé tartozott a Quimbara, a Toro Mata és a Mi Gente. Pachecót kilencszer jelölték Grammy-díjra különféle kategóriákban.



1996-ban Dominikán rangos állami kitüntetést kapott Joaquin Balauger korábbi államfőtől, 2005-ben pedig életműdíjat kapott a latin lemezakadémiától.



Zenéje és dalai számos filmben is megszólaltak, köztük A mambó királyai, a Carlito útja vagy a Jóban-rosszban című alkotásokban is. MTI [2021.02.17.]