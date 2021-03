Megható videó! Könnyezve mondanak köszönetet a rajongók Bár A Dal 2021 versenye még nem ért véget, Nagy Szilárd és Ragány Misa már most nyertesnek érezheti magát, hiszen első fellépésük után több ezren mondtak nekik köszönetet a Drága Hazám című nótájukért. Az előadópáros a 20 legjobb produkció közé jutott, így március 6-án a második elődöntőben élő akusztikus verzióban adják elő szerzeményüket. Az énekesek annyit már elárultak, nyolc hölgy áll majd velük a színpadra, amivel a női energiát szeretnék középpontba helyezni, ezzel is érzékeltetve a szebbik nem fontosságát és jelentőségét. „A nők, anyák a jelen helyzetben, ahogy a múltban is sokkal többet tudnak tenni a magyar társadalomért, mint bárki, mert a stabilitást ma a családok jelentik és ez nem csak a szó szoros értelmében van így. Az anyaország is pontosan ezt jelenti azoknak, akik az elszakított részeken élnek. Ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni a 15 millió magyarhoz. A dal színezete nem változott az új verzióban sem, továbbra is: piros-fehér-zöld!” – jelentette ki Nagy Szilárd. „A Drága Hazám a nemzetünkről, történelmünkről szól, aminek az üzenete egyértelműen eljutott a hallgatókhoz” – tette hozzá Ragány Misa. Első fellépésünk óta több ezer üzenetet kaptunk a határon innen és a határon túlról is. Mindenki a támogatását fejezi ki a dalunk iránt, amiért nagyon hálásak vagyunk. Az énekesek számára külön öröm, hogy már most több videót is küldtek a rajongók, amiben ők éneklik könnyes szemmel A Dal 2021-ben hallható nótát. A dal itt található meg: https://www.facebook.com/watch/?v=902978366938724 [2021.03.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu