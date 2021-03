A Dal 2021 - A második elődöntőt rendezik szombaton A második elődöntővel folytatódik A Dal 2021. A szombaton a Duna Televízióban 19 óra 35 perckor kezdődő élő showban tíz akusztikus produkciót láthatnak a nézők. A tíz dalból ismét négy jut a március 13-i döntőbe. A szombati második elődöntőben Andelic Jonathan (dalának címe: Áldom), AnevemAndras (Hazaérek majd), a Down For Whatever (Zuhanás), Hajdu Erik (Szürke madár), Nagy Szilárd feat. Ragány Misa (Drága hazám), Noémo (Hableány), Radics Gigi (Egy vagy velem), Süle Zsolt (Befúj), a Swing á la Django és Herrer Sára feat. Sárközi Lajos (Maradok), valamint a Tortuga (Törnek az ablakok) lép színpadra - közölte az MTVA hétfőn az MTI-vel.

A múlt szombati első elődöntőből a zsűri döntése alapján Katona Petra (Viszlát múlt), BariLaci (Féltelek) és a Kaukázus (Egyetlen szó), a közönség szavazataival pedig a Mudfield (Nincsen szerencsém) került a fináléba. Katona Petra a műsorban vette át A Dal 2021 Felfedezettje címet, amely egyben a Petőfi Zenei Díj Év Felfedezettje elismerése is. A Dal 2021 Felfedezettje azok közül kerül ki, akik a dalválasztóban debütálnak, vagy a televíziós műsorban szerepelnek először nagyobb, országos nyilvánosság előtt, és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak produkciójukkal.



A második elődöntőben egy továbbjutó sorsa újra az ötödik zsűritag szerepét betöltő közönség kezében lesz, a produkciókat alapdíjas sms-el lehet támogatni. Az élő adás után az előadók és a zsűri tagjai is felidézik a show-ban történteket az M2 Petőfi TV műsorában, A Dal Kulisszában és számos érdekességgel szolgálnak a produkciókról. A műsorok hatvan napig nézhetők vissza a MédiaKlikk oldalán.



A top 40-be jutott valamennyi szerzemény részt vesz az online Akusztik Dalversenyben. A korábbi évekhez hasonlóan a közönség online szavazáson döntheti el, melyik feldolgozás nyerje A Dal 2021 Akusztik fődíját.



A versenydalok meghallgathatók a műsor hivatalos online felületén: mediaklikk.hu/adal2021/akusztik, szavazni szintén ezen az oldalon lehet, március 10. éjfélig. MTI [2021.03.02.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu