Vasárnap online rendezik meg Mozart napját A Concerto Budapest Keller András művészeti vezetésével vasárnap online rendezi meg Mozart napját ingyenesen közvetített koncertekkel és exkluzív körkapcsolásokkal. A 11 órakor kezdődő nyitókoncerten kamaramuzsika, 16 és 19.30 órától Mozart emblematikus zongoraversenyei és szimfóniái hallhatók - közölte a zenekar az MTI-vel.

A napot a Kis éji zene című műsor zárja, ahol a híres címadó divertimentón kívül az új D-dúr Allegro is elhangzik majd.



A programot 17.30-tól zongorás körkapcsolás színesíti: Malcolm Bilson, Würtz Klára, Krausz Adrienne és a Salzburgból bejelentkező Rohmann Imre és Kurucz Tünde köszönti a közönséget.



A nap három+egy koncertjén Keller András és a Concerto Budapest zenészei mellett fellép a házigazda szerepére vállalkozó Takács-Nagy Gábor, Gyöngyösi Ivett, Berecz Mihály és a kanadai zongoraművésznő Angela Hewitt is. MTI [2021.03.06.]