Az Anima Musicae Kamarazenekar ad online koncertet A száz éve született Astor Piazzolla, valamint Alberto Ginasterá műveit mutatja be az Anima Musicae Kamarazenekar Kirill Troussov hegedűművész közreműködésével online koncerten március 10-én. Száz éve született a tangó királya, Astor Piazzolla, akire március 10-én az Anima Musicae Kamarazenekar koncerttel emlékezik.



Az est szólistája Kirill Troussov hegedűművész lesz, akivel az Anima Musicae már több ízben játszotta együtt Piazzolla művét, többek között a lipcsei Gewandhaus és a berlini Philharmonie termében. A koncert ingyenes élő közvetítéssel a Filharmónia Magyarország csatornáin érhető el - közölték a szervezők az MTI-vel. Astor Piazzolla nyolcévesen, egy apjától kapott használt harmonikán kezdett zenélni, majd a magyar származású Wilder Béla oktatta klasszikus zenére. Megismerkedett az argentin tangó mesterével, Carlos Gardellel is, aki turnéra hívta zenekarával. A szigorú apa azonban nem engedte el fiát, de ezzel életét mentette meg, ugyanis a repülőgép lezuhant.



A család 1937-ben hazatelepült, Piazzolla Argentínában bárokban és klubokban lépett fel. Komolyzenei tanulmányait Alberto Ginasteránál folytatta, aki megismertette a kortárs zenével. Párizsi ösztöndíjat nyert a legendás zenepedagógus, Nadia Boulanger osztályába, aki ezt tanácsolta neki zenei előéletéről, a bárok és harmonika világáról: "az igazi Piazzolla ott van, sose hagyd el". Piazzolla visszatért a tangóhoz, darabjait eleinte vonós zenekarral adta elő, közben ő maga állva, egyik lábát székre helyezve harmonikázott. Ő volt a tangó vitathatatlanul legnagyobb alakja, aki a műfajt átemelte a hangversenytermekbe. MTI [2021.03.06.]