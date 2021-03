Marton László Távolodó már túl van a tizediken A hazai zenei újságírás egyik legfontosabb alakjával beszélgetek a Dalok.Galopp következő epizódjában. A Sziget és a MÜPA volt koncertszervezője, a Magyar Narancs zenei szerkesztője izgalmas történeteket osztott meg. A napokban jelent meg könyve a magyar világzene utóbbi 20 évéről. Ő sem emlékszik, hányadik könyve ez már, de legalább a tizedik. A Magyar Narancs és a Wanted magazin zenei szerkesztőjeként sokat tett a magyar zene szakszerű bemutatásáért. A Sziget Világzenei Színpada, amelynek a szervezője volt, sokáig a gigafesztivál második legnagyobb színpada volt. A MÜPA sok világzenei programját is ő szervezte. Beszélgettrk a világzene népszerűségének csökkenéséről, a globális zenei folyamatokról, a nép- és világzene közötti ellentétről Magyarországon. Igaz-e, hogy csak a tradicionális népzene képvisel értéket? Beszélhetnek-e a népzene nevében azok a városi lakók, akik a száz évvel ezelőtti falusi zenét játsszák? Milyen volt az eredeti cigány népzene? Milyen zenét hallgatnak a mai tizenévesek? Ezekre kapunk választ az enciklopédiai tudású zenei szakembertől, néhány személyes kedvenc mellett. Hallgasd a podcastot a Spotify-on és az Apple Podcasts-on! [2021.03.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu