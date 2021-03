Itt az öröm vakcina! Cory elárulja a titkot! A Happy Gang alapító, buli szakértő úgy véli, hogy már túl -“Sokáig voltunk távol”. A 20 éves jubileumát ünneplő “Sokáig voltam távol” már újra töltve, és további slágercunami készülődik a megabulik szerelmeseinek és, hogy mi is az felszabadító bulihangulat, ami vár majd minket, itt a videóból kiderül: “Teljes erőmmel egy pozitív zenei anyagot, egy “örömzenei vakcinát” fogok hamarosan megalkotni, hogy minél több embernek segítsek a jobb lelkiállapot elérésében, ami az immunrendszert is támogathatja és amivel szakszerűen “alapozhatunk” a nyári, party szezonra. Mindenkinek a saját területén kell küzdenie. Én a zenén keresztül tudok reményt adni az embereknek. Most már készenléti állapotban, de hamarosan indul majd, a FUN-DÉMIA! [2021.03.08.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu