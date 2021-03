Jön a Fülesbagoly Tehetségkutató 2021 Egy nagyszabású zeneipari összefogásnak köszönhetően idén is megrendezik három városban a Fülesbagoly Tehetségkutatókat, a tavalyi évhez hasonlóan Debrecen, Budapest és Martonvásár ad helyet a könnyűzenei versenyeknek. A szervezők a pandémiás helyzetre reagálva a hagyományos díjak mellett olyan nyereményeket is kiosztanak, mint az online koncert, a videókészítés, a stúdiózás, sőt, egy komplett házi stúdiót is hazavihet az egyik győztes. A tehetségkutatókon az AWS elhunyt énekesére emlékezve átadják a Siklósi Örs Díjat. A Fülesbagoly Tehetségkutatók sorát a debreceni kezdi, május 9-én a Nagyerdei Víztorony kerthelyiségében lesz az első döntő. Ezt követi a budapesti július 11-én a Kobuci Kertben, majd a martonvásári szeptember 11-én a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.



A tehetségkutatók egymástól függetlenek, mindegyikre lehet jelentkezni a teljes Kárpát-medencéből, a könnyűzene bármely stílusában alkotó, induló magyar előadóknak és együtteseknek. A három tehetségkutatón összesen 73 nyereményt adnak át a szervezők. A díjak között szerepel tévés fellépés, rádiós játszás, sajtókampány, fotózás, valamint fesztiválos fellépések 2022-ben (pl. FEZEN, Campus Fesztivál, SZIN, Művészetek Völgye, Fekete Zaj, Paloznaki Jazzpiknik, Szemes Feszt, Budaörsi Fesztivál).



A szervezők a pandémiás helyzetre reagálva olyan nyereményeket is átadnak, melyek a koncertmentes időszakban is hasznosak lehetnek az együtteseknek, legyen az social media workshop, videó forgatása, online koncert az Open Music Channel stábjával, egy 3 számos kislemez elkészítése, YouTube optimalizálás a WMMD-től, illetve egy komplett házi stúdió. A tehetségkutatókon megválasztják a legjobb férfi és női énekest, a legjobb zenészt, a legjobb dalszövegírót, ők mind értékes Audio-Technica nyereményekkel gazdagodnak. A három győztes részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében, ahol a fődíj 3 millió forint. A tehetségkutatókon megemlékeznek az idén februárban elhunyt AWS-énekesről, és a hozzátartozók, zenekartagok hozzájárulásával mindhárom döntőben a legjobb frontembernek átadják a Siklósi Örs Díjat. Újdonság a tehetségkutatók életében az is, hogy Magyarország legjobb zenészei közül öten kurzust tartanak majd egy-egy döntős muzsikusnak. Az öt tanár Gereben Zita énekesnő, Cséry Zoltán zongorista, Fehérvári Attila basszusgitáros, Lee Olivér gitáros és Markó Ádám dobos. A jelentkezés mindhárom versenyre elkezdődött a fulesbagolyalapitvany.hu/tehetsegkutato oldalon. A beküldött hangfelvételek alapján megtörténik az előzsűrizés, majd mindhárom döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertekkel mutatkoznak be a zsűrinek.



Az ítészek között olyan elismert zenei szakemberek, muzsikusok vannak, mint Andásik Remo, a Hangszeresek Szövetségének főtitkára, Borcsik Attila, a Petőfi Rádió zenei szerkesztője, Harcsa Veronika énekes-dalszerző, Subicz Gábor és Warnusz Zsuzsa zeneszerző-hangszerelő, Koczka Bori, a Zeneszöveg.hu operatív vezetője, Kurucz Róbert, a Petőfi TV felelős szerkesztője, Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója és László G. Gerzson, a Music Channel zenei és programigazgatója. A Fülesbagoly Tehetségkutatók az Öröm a Zene rendszerében jöttek létre, a Hangfoglaló Program támogatásával, 31 zenei szervezet, illetve szereplő partnerségében, a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében. További információ a fulesbagoly.blog.hu oldalon található. Debreceni Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/144667614188355/ Budapesti Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/2860161187574252/ Martonvásári Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/143145947680574/ [2021.03.11.]