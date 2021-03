Virtuális térben zajlik idén a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál Sokszínű Kecskemét mottóval virtuális térben zajlik csütörtöktől március 26-ig a 36. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál - közölte a főszervező, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ külkapcsolatokért felelős vezetője az MTI-vel. Szappanos Benedek elmondta: az ország egyik legrégebbi tavaszi fesztiváljának kínálatát ezúttal is a társintézmények saját programjai gazdagítják. Kiemelte: a technika segítségével idén is lehetőség nyílik megmutatni Kecskemét kulturális sokoldalúságát, az alkotóközösségek értékeit. A képzőművészeti kiállítások között szerepel a Hírös Agóra online felületein virtuálisan már látogatható Színről színre című tárlat, amelyen a Kecskeméti Képzőművészek Közössége nyújt átfogó képet a városban működő alkotói törekvésekről.



A Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítása óta gyűjt kortárs kerámiákat, így mára öt kontinens negyvenöt országát reprezentálva ötszáz művész mintegy négyezer alkotása szerepel a kollekciójában. Szín-orgia című, péntektől a stúdió közösségi oldalán elérhető tárlatukra a gyűjtemény kézzel festett darabjaiból válogattak.



A magyar zománcművészet két huszadik századi megújítójának, a tavaly elhunyt Kátai Mihálynak és Morelli Editnek állít emléket a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely pénteken nyíló virtuális kiállítása.



A Bozsó Gyűjtemény Ecsetnyomok - Kecskemét címmel rendezett online tárlatot, mely március 20-ától nézhető meg. A válogatásuk az 1950-es évektől az 1990-es évekig keresi Bozsó János életművében azokat a nyomokat, amelyek megtestesítették számára a várost.



A Forrás Kiadó március 17-i virtuális estjén három fiatal magyar költő, Kállay Eszter, Celler Kiss Tamás és Purosz Leonidasz lesz a vendég.



A Kecskemét Fringe, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál kiemelt ifjúsági művészeti programja 2006-ban született meg. A jubileumra az elmúlt 15 év emlékeiből válogatva egy kisfilmmel készültek, amely közösségi oldalukon nézhető meg.



A fesztivál zenei kínálatát a Bohém Trió március 26-i online koncertje és a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Zenére hangolva című játéka adja.



A teljes programkínálat megnézhető a www.kecskemeti-tavaszi-fesztival.hu oldalon. [2021.03.12.]