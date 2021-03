Különleges találkozások a Fonó tavaszi online sorozatában A Fonó Tavasz koncertsorozat folytatja a februári Fonó Selection idei hagyományát: izgalmas fúziók, kisformációk koncertjeit mutatja be az online térben, ezúttal minden szerdán és szombaton. Rendszerint olyan művészek találkoznak a Fonó színpadán, akik ebben a felállásban még sosem játszottak együtt. A felvételről sugárzott koncertek a Fonó weboldalán és közösségi oldalán követhetők ingyenesen, valamint a YouTube-on visszanézhetők. Az élőben sugárzott koncertre jegyvásárlás után lehet becsatlakozni - közölte a Fonó Budai Zeneház az MTI-vel.

Az ingyenesen követhető koncertek sorában először március 13-án Ferenczi György, ifj. Csoóri Sándor Sündi és Lakatos Róbert ad közös műsort. A produkcióban a rock and roll, a világzene és a klasszikus zene oldaláról érkező zenészek találkoznak a színpadon, a közös nevező a népzene. Ferenczi György az 1ső Pesti Rackák frontembere, ifj. Csoóri Sándor Sündi az Ötödik Évszak mellett a Csoóri családi zenekarban, a Dresch Vonós Quartetben és a Bahorka Társulatban is látható és hallható, Lakatos Róbert a Rév, valamint az Esszencia zenekar tagja.



Március 17-én Babcsán Bence és Varga Kornél játszik. A két zenész a Zűrös Bandában és a Babcsán Projektben játszik együtt, duó formációjukban román és szerb táncdallamokból, makedón és ír népzenéből merítkező feldolgozásaikból, saját szerzeményeikből adnak ízelítőt. Március 20-án Kaltenecker Zsolt szólókoncertje hallgatható meg online. Az Artisjus- és Gramofon-díjas dzsessz-zongorista műsorának gerincét a 2015-ös Revisited című lemezének anyaga adja.



Március 24-én kezdődik Tóth Viktor szaxofonos többrészes dzsessztörténeti sorozata, koncert-beszélgetése a műfaj száz évéről élő zenével, audió- és videórészletek bemutatásával, azok magyarázatával. Tóth Viktort többször választották már az év altszaxofonosának, zeneszerzőjének, emellett az év dzsesszlemeze díjjal is elismerték. Dzsessztörténeti sorozata számos teltházas estet megélt Magyarországon és Európa nagyvárosaiban, sikere a szaxofonos közvetlenségében, magas szintű felkészültségében és előadói készségében rejlik. A széria második része március 31-én lesz látható a Fonó online felületein.



Élőben streamelt, jegyvásárlás után megtekinthető koncert lesz a Fonó Budai Zeneházból március 27-én a nemzetközi toplistás Meybahar estje. Erre az alkalomra vendégként velük lesz Juhász Gábor dzsesszgitáros. A Meybahar magával sodró világa az Égei-tenger és a kisázsiai kultúrák zenei gyökerein keresztül vezet át, a zenekart a régi időkbe nyúló modális zenei örökség és napjaink zenéje egyaránt inspirálja. Az együttesben Marilia Pilti görög szantúron (a cimbalom rokona), Kopcsik Márton hegedűn és saját fejlesztésű zengőhúros brácsáján játszik. MTI [2021.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu