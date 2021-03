Dimash - legtöbbet kért előadó Március 13-án, Magyarországon éjszaka, az amerikai MTV csatorna élő adásában első helyet szerzett Dimash Qudaibergen a nézők szavazatai alapján, mint legtöbbet kért előadó, a „Creator: The Past - Alkotók: A múlt” című, Pierguseppe Zaia olasz rendező filmjének Across Endless Dimension (Végtelen dimenziókon át) dalával. https://en.dimashnews.com Dimash 2020 októberében debütált ebben a műsorban a Qairan Elim (https://www.youtube.com/watch?v=K45qdRAIWaM ) című dalával, és rögtön az 5.helyre került. Fokozatosan, hétről-hétre előkelőbb helyen végzett, csak az első hely váratott egy kicsit magára, hisz Európában és Ázsiában éjszaka és hajnalban volt látható ez a műsor, ami próbára tette a rajongók teherbírását, mivel az adás ideje alatt is kellett szavazni, nem csak a műsor előtti héten a Twitteren, Instagramon és egy Google kérdőíven.



Március első hetében még csak kb. 260 ezer, de a következő héten 1,1 millió kérés érkezett a világ minden részéből Kevan Kenney műsorvezetőhöz a Twitteren, ami meghozta a kívánt eredményt. Ez volt az első a műsor történetében, hogy kazah nyelvű művész ilyen kimagasló eredményt ért el. https://twitter.com/KevanKenney/status/1370540276880654339/photo/1 A győzelem bejelentése után a Qairan Elim is vetítésre került. https://www.facebook.com/dimashnews/photos/a.183934903264347/262787518712418/ Szomorú szemek

Sötétségbe veszve

Teremtésem forrása

Után vágyakozom

Lelkem szabad

Idő és tér nem köti

Kész vagyok, hogy átutazzak

Végtelen Dimenziókon

Tarts szorosan

Repíts magasra

Az üres napokból

A fénybe

Mutass csillagokat

A szeretet óceánját

Mutasd meg életem értelmét.

Tarts szorosan

Röpíts magasra

Kihalt pusztaságból

A fénybe

Vigyél haza

Vissza a lelkemhez

Adj arany szárnyakat

A film zenéjét is Piergiuseppe Zaia szerezte. A film záró dalához az énekes kiválasztásához Eleonora Fani producer a „legszebb hang a világon" keresőkifejezéssel talált rá a számukra addig ismeretlen, kivételes adottságokkal és képességekkel rendelkező kazak énekesre. A fantasztikus fantasyfilm, egy tervezett trilógia első része rangos, soknemzetiségű szereplőgárdával (olasztól norvégig, kanadaitól oroszig) Piergiuseppe Zaia első rendezésben. „Ez nem egy ember imája, hanem reménykiáltás az egész emberiség számára..." (A cselekmény itt olvasható