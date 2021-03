Még több településre jut el a Térzene Program Idén még több településre jut el a Térzene Program: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pályázatára már kis települések önkormányzatai is jelentkezhetnek. Az Emmi keddi tájékoztatása szerint az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján idén módosítanak a pályázatok lebonyolításán annak érdekében, hogy a jövőben minél több település lakói részesüljenek az ingyenes zenei élményből. Támogatási kérelmet 2021-től már nem az előadóművészek, hanem az önkormányzatok adhatnak be. A korábban csak az 5000 fő feletti városokra kiírt pályázat szintén módosul, így már kis települések is tarthatnak rendszeres előadásokat - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A nyertes településeknek vállalniuk kell, hogy 30 alkalommal biztosítják a koncerteket köztereiken. A vissza nem térítendő támogatási keret 900 millió forint, az igényelhető támogatás 7,5 millió forint a vállalt 30 alkalomra.



Mint felidézik, a Térzene Programot azzal indította útjára az Emmi, hogy a települések közterein újra rendszeresen felcsendüljön a minőségi magyar zeneművészek klasszikus-, világ- és népzenéje. Bár a programot a világjárvány alatti korlátozások miatt módosítani kellett, a részt vevő zenekarok gyorsan és hatékonyan reagáltak a megváltozott körülményekre, és bérházak előtti tereken, utcákon villámkoncertekkel szórakoztatták az otthonukba zárt lakosságot.



A 2019. október 1-jén, a zene világnapján indított programban eddig csaknem 17 ezer zenész vett részt és több mint 2000 koncerttel ajándékozták meg a lakosságot. MTI [2021.03.17.]