Hagyományteremtő tehetségkutató indult a digitális térben Egyedi megmérettetés vette kezdetét az online felületeken: a Roma Show egy országos cigány tehetségkutató verseny, amelyet első alkalommal rendeznek meg. Az esemény célja, hogy minden tehetséges roma származású fiatal, aki ez idáig még nem kapott teret arra, hogy tudását bemutassa, most egyszerű módon megtehesse egy országos verseny keretében. Több ismert ember állt a program mellé, és zsűritagként értékelik a produkciókat: a világhírű Kathy-Horváth Lajos, hegedűművész-zeneszerző, Varga Viktor, énekes és Széchenyi Krisztián, táncművész, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány művészeti vezetője valamint több autentikus cigány zenész. A szervezők célja, hogy más tehetségkutató versenyekhez hasonlóan ők is hozzájáruljanak a jó képességekkel rendelkező fiatalok népszerűsítéséhez. Horváth Szilveszter, az ötlet gazdája, a Cselekvő Romák Egyesület alapító tagja részletezte, miért hozták létre ezt a programot: - A cigány hagyományok ápolása és megőrzése számomra az egyik legfontosabb feladat, hiszen a jövő nemzedékének is meg kell ismernie a gyökereinket. Mi ezen dolgozunk a Cselekvő Romák Egyesületben és a Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesületben egyaránt nap mint nap. Büszkén ajánlom a Roma Show tehetségkutató versenyt, ahol megmutatkozhat az, hogy a cigányok vérében van a tánc és a zene. Kathy-Horváth Lajos, a zsűri elnöke, Érdemes és Magyarország Kiváló Művésze, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a FROKK igazgatója számos rangos elismerést is magáénak tudhat, ezúttal a tehetségeket zsűrizi: - Ez egy kiváló lehetőség fiatal, idős, roma és nem roma származásúak számára egyaránt. Ezzel a tehetségkutatóval a jelentkezők motivációt nyerhetnek, és egyben sikerélménnyel gazdagodhatnak. A cél az, hogy tanuljanak, gyakoroljanak, ápolják a hagyományokat, és ezáltal a társadalom büszke tagjai legyenek. Fontos, hogy megtaláljuk a tehetséges zenészeket, akik még nem kaptak elég publicitást, és megmutathassák, milyen képességekkel rendelkeznek. Már az győzelem, hogy ebben a programban részt vehetnek. Varga Viktor, énekes úgy véli, a mai helyzetben a zene hangulatjavító hatása még inkább felértékelődött: - Úgy gondolom, hogy mivel már egy éve ennyire beszűkült az emberek élete az egész világon, ezért a saját kis otthonunkban kell megtalálnunk az örömforrást. Az egyik legfontosabb szándék, hogy megtaláljuk a boldogságot, aminek eléréséhez a zene nagyban hozzájárul. Erre a célra tökéletesen megfelelnek a tehetségkutatók: az emberben ugyanis mindig is lappang egyfajta vágy, hogy szórakozzon, és szórakoztasson. Ez a szándék pedig a roma kultúrában erőteljesen jelen van, hiszen a jó hangulatot árasztják. Nagyon fontosnak tartom a roma zenészek kivirágoztatását, mert benne van a vérükben a zene. A legjobb zenészek, akikkel együtt dolgoztam életem során, mind romák voltak. Mivel én is vidékről származom, tisztában vagyok vele, mennyi munka kitörni egy kisvárosból vagy faluból. Sokan ugyanis lebeszéltek, hogy úgysem lesz belőlem senki, de én ezt meg szerettem volna cáfolni. Jelenleg könnyebb a helyzet az internet világa miatt, a világhálóra ugyanis egyből feltölthetik az alkotásukat. Emiatt ez a kezdeményezés számomra nagyon szimpatikus, ezért örömmel veszek részt benne. Széchenyi Krisztián, táncművész is nagyon örül, hogy egy ilyen egyedi programot hoztak létre: - Táncművészként mindig szem előtt tartottam a magyar népi hagyományt és annak ápolását, népszerűsítését. Úgy gondolom, a roma kultúrkör ennek szerves része. Fontosnak tartom, hogy az emberek megismerjék a cigány kultúra hagyományos és autentikus értékét. Ez a műsor teret ad a tehetséges roma fiataloknak, akik így az ország előtt megmutathatják a tudásukat. A cigány tánc és zene virtuóz, de mégis könnyed mivolta mindig mosolyt csal az arcomra, és jó érzéssel tölti el a szívemet. A nevezéshez csak egy online jelentkezési lap kitöltésére és annak beadására valamint egy telefonra vagy videó készítésére alkalmas eszközre van szükség, mellyel a résztvevő tudását/produkcióját rögzíteni tudja. A versenyre 5 éves kortól 60 éves korig lehet pályázni, kiskorúaknak szülői nyilatkozat szükséges. A meghirdetésre került kategóriákból a Junior közönségdíjas versenyző illetve a Facebookon legtöbb szavazatot kapott produkciók előadói valamint a zsűri által jelölt előadók vesznek részt a gálán. A rendezvény keretei között a résztvevők élő produkciójuk bemutatásával mérik össze tudásukat, amelyet a zsűri értékel, valamint dönt a kategóriák győzteseiről. A tehetségkutató verseny kategória győztesei 100.000 forintos díjazásban részesülnek. Illetve a Roma Show a zsűri által kiválasztott legjobb előadójának lehetősége adódik egy önálló videoklip forgatására, profi szakemberek segítségével, valamint a második és harmadik helyezettet is díjazzák. Kategóriák: 1. Ének (autentikus; egyéni vagy csoportos)

2. Tánc (autentikus; egyéni vagy csoportos)

3. Hangszeres előadás (autentikus; egyéni)

4. Hangszeres előadás (autentikus; zenekar)

5. Egyéb (mulatós; diszkótánc; RAP; POP; stb.) Az érdeklődők több kategóriában is indulhatnak. A produkciók feltöltésének határideje 2021. március 31. éjfél. Szülői nyilatkozatok postán való beérkezésének határideje: 2021. április 5. A feltöltött előadásokra a Facebookon 2021. április 30. éjfélig lehet szavazni. A „Roma Show" elnevezésű ének-zenei tehetségkutató verseny a Csácsé Rom Cigány Kulturális Egyesület, a Cselekvő Romák Egyesület támogatásával kerül megrendezésre. A legfőbb célja a tehetséges roma előadók felkutatása és népszerűsítése. Szakmai partnere az Agrárminisztérium. A jelentkezés és a versenyben való részvétel további tudnivalói a weboldalon olvashatók. [2021.03.22.]