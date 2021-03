Különlegességgel rukkolt elő a Bon-Bon Új, izgalmas klippel szórakoztatja közönségét a Bon-Bon zenekar A napokban debütált a Bon-Bon zenekar “Farsangi Funky” című daluk videóklipje, amiben felszabadultan bohóckodnak, mivel jelmezekben és álarcokban rögzítették az anyagot. A klip a Tom-Tom Stúdióban készült, a Bon-Bon zenekar teljes legénységével. A képi megvalósítás Farkas Péter munkája. Szolnoki Péter úgy véli, az új dal bohókás hangulata mögött komoly gondolatok rejtőznek: - Azon felül, hogy egy vidám hangulatú dalt és klipet szerettünk volna készíteni ebben a nehézségekkel teli időszakban, hogy egy picit eltereljük az emberek figyelmét a bajokról, a sorok közé mélyebb gondolatokat rejtettünk el. Duba Gábor, a dal szövegírója a dal lényegét magyarázza el: - A farsang arról szól, hogy jelmezt, maszkot veszünk magunkra, és másnak öltözünk, mint akik igazából vagyunk. Valójában mégis őszintébb, mint a hétköznapok, amikor a munkában, a magánéletünkben, a kapcsolatainkban sokszor másnak akarjuk mutatni magunkat, mint amilyen a valódi énünk. Mert éppen ez az érdekünk, mert azt gondoljuk, hogy erre van szükség, mert így jobbnak, többnek látszunk. Ha ebből a szempontból nézzük, akkor a farsang igazából az egyik legőszintébb, legfelszabadultabb ünnep, amikor elengedhetjük magunkat, vállalhatjuk, hogy játékosak, lököttek vagyunk. Bon-Bon App a még jobb szórakoztatásért A másik újdonságuk pedig egy saját zenekari applikáció, amivel Magyarországon először ők kedveskednek a rajongóiknak. Erről az egyedi alkalmazásról Török Tamás bővebben is mesélt: - Magyarországon mi vagyunk az elsők, akik elkészítették a saját zenekari applikációjukat, ami ingyenes, és minden típusú mobilrendszerből elérhető. Ez egy közvetlen platform, ahonnan a rajongók értesítést kapnak a legújabb, velünk kapcsolatos hírekről és eseményekről. Szerencsére nagyon aktív és bátorító közönségünk van, akik ebben a helyzetben is támogatnak bennünket. Nagyon várjuk már, hogy élőben zenéljünk nekik. Letöltés itt: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.goldenapp.studio.android5eb3fb2c3a2d6 iPhone: https://apps.apple.com/sk/app/bon-bon/id1554625347?l=hu [2021.03.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu