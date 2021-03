Érdekes video! Nézz be Erdőhegyi Brigi videoklipjének forgatásába! A forgatáson készült backstage videó bepillantást enged a hamarosan debütáló dal és videoklip kulisszái mögé. "A No Time to Die című , 25. James Bond filmet támogató egyik világmárkával együttműködésben készült a James Bond hangulatú nemzetközi reklámfilm, zenéjének elkészítésére és annak előadására érkezett a felkérés hozzám. Öröm számomra, hogy a kedvező fogadtatás révén elkészül a teljes dal és a hozzá tartozó klip." - árulta el Brigi.



Az immár önálló szerzemény, a Leave the Dark is magyar szerzők műve (zene: Harmath Szabolcs, szöveg: Szabó Ágnes - Szabó Judith), ahogy a videoklip alkotásában is kizárólag magyarok vettek részt. [2021.03.23.]