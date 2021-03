Erre érdemes volt várni! Hadd menjek - Veszekedés Gór-Nagy Era klipjében A Star Academy televíziós tehetségkutatóban megismert Gór-Nagy Era közel egy év után új videóklippel jelentkezett. Érdemes volt azonban ennyi időt várni a klipes újdonságra, hisz nagyon jól sikerült. A végeredmény magáért beszél. A videóklipben színészi énjét is jól megmutatja a fiatal művésznő, aki a rokona (Gór-Nagy Mária) színitanodájában sajátította el a mesterség fortélyait. Tehetség nélkül persze mit sem érne az egész, de abból is akad bőven Eránál. A „Hadd menjek” című pop-rock szerzeményt a Hársházi Szabolcs – Kotsy Krisztina szerzőpáros jegyzi: [2021.03.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu