Júliusban rendezik a váci Régi Zenei Napokat A tervek szerint július 3. és 10. között rendezik meg kurzusokkal és koncertekkel a Régi Zenei Napokat Vácott. A régizene nemzetközi hírű előadói május 28-ig várják a kurzusokra jelentkező fiatal zenészeket, kedvezményes előjelentkezésre május 3-ig van lehetőség - közölte a szervező Filharmónia Magyarország az MTI-vel.

Német barokk repertoárral, német szöveg technikai formálásával, Bach és Telemann kantáta-áriákkal is várja a jelentkezőket Elisabeth Scholl és Kovács Ágnes az énekkurzuson. Az ének mesterkurzusra a két professzor a jelentkezéshez egy videót is kér, amelyen a hallgatóknak egy barokk és egy klasszikus művet kell bemutatniuk. A fuvola mesterkurzus tanára Balogh Vera lesz, aki a hazai régizenei élet meghatározó fuvolaművésznője, repertoárja a barokktól a kora romantikáig terjed. Rendszeresen tart előadásokat régizenei témákban, az Orfeo Zenekar és a Traverata Együttes állandó tagja. A kurzusra a jelentkezés barokk és modern fuvolával egyaránt lehetséges.



Csu-seng Fang, a furulya mesterkurzus professzora szólistaként, kamarazenészként és tanárként is jelen van a mai klasszikus zenei életben. A tajvani származású művésznő a német és olasz barokk zeneművek világába kalauzolja diákjait a Régi Zenei Napokon.



A hegedű mesterkurzust a 17-18. század zenéjének szaktekintélye, Simon Standage hegedűművész tartja, a résztvevők a barokk szonátákról, a versenyművekről és a klasszika korai szakaszának vonósnégyeseiről is tanulhatnak majd.



Malcolm Bilson zongoraművész a régizenei mozgalom egyik úttörőjeként az 1970-es évek elején kezdte Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert műveit 18-19. századi zongorákon játszani. Fortepiano mesterkurzusán a klasszika zeneszerzőinek műveivel ismerkedhetnek meg a jelentkezők. Vashegyi Györgyöt a régizene kiemelkedő szakértőjeként és kiváló interpretálójaként tartja számon a magyar zenei élet. Nevéhez fűződik a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar megalapítása. A Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Régi Zenei Napokon barokk énekes és hangszeres kamarakurzussal várja a hallgatókat.



A kurzuskiírást és további információkat a rendezvényről a filharmonia.hu weboldalon találnak az érdeklődők.

