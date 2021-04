Nemzetközi kritikai elismerés fogadta a magyar zenész új albumát A rangos Jazz Weekly, valamint számos nyugati szaklap közölt elismerő kritikát az elmúlt hetekben Karosi Júlia Bartók-átdolgozásokat tartalmazó, műfajokon átívelő új lemezéről, amelyen egy világhírű amerikai gitáros, Ben Monder játéka is hallható. A Without Dimensions című albumon, amely a német-holland Double Moon Records kiadásában tavaly év végén jelent meg, hat Bartók- és egy Kodály-mű átdolgozása mellé illeszkedik a dzsesszénekesnő öt saját kompozíciója. Az anyag a Jazz Weekly-ben a hét lemeze lett, elismerő kritikák születtek több német dzsesszmagazinban, az All About Jazz oldalon és a BBC Music Magazine-ban.

"Amerikai és japán kiadónál jelentek már meg lemezeim, ilyen egyöntetűen kedvező fogadtatást azonban még nem tapasztaltam korábban. Nem igazán számítottam erre, és nagyon örülök" - mondta Karosi Júlia az MTI-nek.



A történet akkor kezdődött, amikor az énekesnő három évvel ezelőtt nyert a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramján Bartók Mikrokozmoszaira, valamint Kodály Epigrammáira készített átirataival. A program része egy elsősorban énekeseknek szánt munkafüzet, intonációs és improvizációs gyakorlatok összeállítása, ehhez kapcsoló grafikai anyag elkészítése, amelynek véglegesítése most zajlik.



Mint felidézte, hétévesen Bartók Mikrokozmosz-kötetével kezdte zongoratanulmányait, ami meghatározó élmény volt számára, később az Angelica Leánykar tagjaként Bartók-darabokat is énekelt.



A Without Dimensions-ön a Mikrokozmosz-tételek mellett A kékszakállú herceg vára bevezetője, az egyik román népi tánc, valamint a Bánat átdolgozása hallható Bartók szerzeményei közül, Kodály két epigrammája mellett. Karosi Júliának a lemezen hallható saját művein szintén érződik egyfajta bartóki hatás, miközben az anyag különlegessége a szavak nélküli ének, a dzsesszben használatos scatelés, ami komolyzenei műveknél ritka dolog.



"A mikrokozmoszok esetében instrumentális darabok átiratairól van szó, így adta megát a szöveg nélküli vokál. A Kodály Epigrammáknak van magyar szövege, de én inkább ezt elhagytam, mert több szabadságot éreztem a szöveg nélküli előadásban. A saját daraboknál szinte már magától értetődő volt, hogy ezt az utat választom; a lemez címe is a zene dimenziók nélküli, megfoghatatlan jellegére utal. A Without Dimensions életem eddigi legnehezebb munkája volt" - fejtette ki az énekes.



A lemezen - amelynek most különös apropót ad a Bartók-jubileum, a zeneszerző születésének 140. évfordulója - Karosi Júlia állandó kvartettje (Tálas Áron - zongora, Bögöthy Ádám - nagybőgő, Varga Bendegúz - dob) mellett egy többszörös Grammy-díjas világsztár, Ben Monder amerikai dzsesszgitáros is zenél. Az énekesnő az MTI-nek elmondta: 2017-ben New York-ban Ike Sturm bőgős segítségével került kapcsolatba Monderrel, aki nagy Bartók-rajongó és szívesen mondott igent a közreműködésre. A gitáros mások mellett David Bowie utolsó lemezén, a Blackstar-on is játszott.



"A felvételek 2019-ben voltak, azt követően, hogy Bennel közösen először mutattuk be az átdolgozásokat a Müpában, a Jazz Showcase fesztivál záróestjén. A stúdióban Válik László és Fenyvesi Márton, egy másik kiváló gitáros volt a hangmérnök, sajnos a koronavírus-járvány miatt élőben eddig nagyon keveset tudtuk játszani az anyagot" - mondta Karosi Júlia. Kitért arra, hogy kvartettjével, Monder nélkül a lemeztől kissé eltérő, akusztikusabb megszólalásban adják elő az anyagot.



A tervek szerint szeptember 27-én a budapesti Get Closer fesztiválon hallhatja a közönség a Without Dimensions darabjait. Karosi Júlia november 17-én a Zeneakadémián Kristjan Randalu észt-német zongoraművészel és Juhász Gábor gitárossal lép fel, ezen az esten már vadonatúj saját kompozíciók és átiratok is lesznek.



A Without Dimensions Karosi Júlia ötödik lemeze, legutóbb 2018-ban jelent meg egy koncertkorongja, amelyen Gershwin-darabok feldolgozásait énekelte kvartettjével. A zenész családból származó énekesnő, dalszerző (édesanyja Pászthy Júlia operaénekes, bátyja, Karosi Bálint ismert orgonista) első diplomáját 2006-ban az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte filozófia-esztétika szakon. A Zeneakadémia Jazz Tanszékén 2011-ben végzett, tanára volt Lakatos Ágnes, Berki Tamás és Winand Gábor is. A Bartók Béla Konzervatóriumban jazzéneket tanít. MTI [2021.04.04.]