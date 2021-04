Fonogram 2021 - Április 24-én adják át a díjakat

2021. április 24-én, szombaton a Fonogram-nap keretében derül ki, kik nyerik idén a magyar zenei élet legrangosabb szakmai elismerését, a 18+1 kategóriában odaítélt Fonogram - Magyar Zenei Díjat.

Fonogram - Magyar Zenei Díj

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) közel három évtizede minden évben odaítéli a különböző zenei stílusok hazai és nemzetközi legjobbjainak az őket megillető szakmai elismeréseket. 2021 sem lehet kivétel, ráadásul Fonogram - Magyar Zenei Díj néven idén 18. alkalommal hirdetnek majd győzteseket.

Fonogram-nap

Interaktív műsorfolyam április 24-én, szombaton egész nap, amelynek során az egyes zenei kategóriák nyerteseire online videók formájában derül fény. Kövesd az eseményeket a www.fonogram.hu oldalon, lájkold a Fonogram Facebook-oldalát, Instagram-profilját, figyeld a Fonogram TikTok-videóit, hogy első kézből értesülj!

Szakmai szavazás

A zenei szakemberekből, újságírókból és zenészekből álló, összesen 25 tagú szakmai zsűri az első körös szavazás során a beérkezett, rekord mennyiségű 826 nevezés közül választotta ki 18 kategória 5-5 (holt verseny esetén 6) jelöltjét. Közülük kerülnek ki a második forduló voksainak összesítését követően a nyertesek.

Jelöltek

18 különböző zenei mezőnyben alakult ki a jelöltek mezőnye a mainstream pop-rocktól az alternatív/indie-rock, hard rock/metal, rap/hip-hop műfajokon át egészen az olyan speciális kategóriákig, mint a gyerekzene, a nép- és világzene, a szórakoztató stílusok vagy épp a jazz.

A szavazás első fordulója után a 2021-es jelöltek a következők:

1. az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ALAPI ISTVÁN - The Last Day Of Forever (szerzői kiadás)

BRÓDY JÁNOS - Gáz van, babám! (GrundRecords)

CHARLIE - Mindenen túl (Tom-Tom Records)

GESZTI PÉTER feat. KÁTÉ - Noé (Ebizone Records)

HONEYBEAST - Reggeli napfény / Nyakamon az ünnep / EGO / Túlélő (feat. Caramel) (Gold Record)

2. az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele

ALICIA KEYS - ALICIA (Sony Music)

BON JOVI - 2020 (Universal Music)

BRUCE SPRINGSTEEN - Letter To You (Sony Music)

GREEN DAY - Father Of All... (Magneoton/Warner Music)

PAUL MCCARTNEY - McCartney III (Universal Music)

3. az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

BERKES OLIVÉR - Visszakér a múlt / Éltük az éjszakát / Rólad szól / Nem volt szép (x BSW) / Számítok rád (x Miss Mood) (Magneoton)

DÉS LÁSZLÓ, GESZTI PÉTER - Csillagszórás (Tom-Tom Records)

FOLLOW THE FLOW - A holnap küszöbén / Kivetett / Tavasz (Supermanagement)

HALOTT PÉNZ - Melletted / Amikor feladnád / Szeretni, akit nem lehet (feat. Rúzsa Magdi) (szerzői kiadás)

TURBO - Iránytű (Pongo Pongo Collective)

4. az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele

AVA MAX - Heaven & Hell / Christmas Without You / Kings & Queens Pt. 2 (feat. Lauv & Saweetie) (Magneoton/Warner Music)

DUA LIPA - Future Nostalgia / Club Future Nostalgia / Levitating (feat. DaBaby) (Magneoton/Warner Music)

HARRY STYLES - Watermelon Sugar (Sony Music)

LADY GAGA - Chromatica (Universal Music)

THE WEEKND - After Hours (Universal Music)

5. az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

ANNA and THE BARBIES - Ha egyszer ennek vége (Supermanagement)

CARSON COMA - Corduroy Club / Lesz, ami lesz / Nem vagyok ideges (Gold Record)

FRAN PALERMO - Crocodile Juice Bar (MZK Publishing)

GUSTAVE TIGER - I / II (Tom-Tom Records)

KAUKÁZUS - Egyetlen szó (Tom-Tom Records)

6. az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele

FOALS - Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 / Part 2 (Magneoton/Warner Music)

JULIEN BAKER - Faith Healer (Matador Records)

TAME IMPALA - The Slow Rush (Universal Music)

THE BLACK KEYS - Let's Rock (Magneoton/Warner Music)

YUNGBLUD - weird! (Universal Music)

7. az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

BELAU - Colourwave (szerzői kiadás)

NIGEL STATELY - Nothing To Lose / How We Do (& Moonessa) (Elephant House / Gold Record)

OHNODY - Egy igaz szerelem (Theque Records)

OIEE - Urban Camouflage (GrapefruitMoon Records)

VIKTORIA METZKER - The Rhythm Of The Night (Elephant House)

8. az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele

DAVID GUETTA - Let's Love (& Sia) / Make It To Heaven Rework (& MORTEN with Raye) / Dreams (& MORTEN feat. Lanie Gardner) / Pa’La Cultura (Human(X) feat. Various Artists) (Elephant House/Warner Music)

GRIMES - Miss Anthropocene (4AD)

JOEL CORRY x MNEK - Head & Heart (Elephant House/Warner Music)

MEDUZA - Lose Control (Becky Hill, Goodboys) / Paradise (Dermot Kennedy) / Piece Of Your Heart (Goodboys) (Universal Music)

PURPLE DISCO MACHINE - Hypnotized (& Sophie and the Giants) / Hypnotized (Acoustic + Remixes) / Exotica / In My Arms / Emotion EP (Sony Music)

TOPIC, A7S - Breaking Me (Universal Music)

9. az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

AKC MISI - Misi (On The Low Inc.)

DENIZ - Csillagos (km. Orsovai Reni) / Másként látom (km. Orsovai Reni) (Deniz Music)

DÉ:NASH - Csujó / Daráló Eldorádo / Gyár (feat. Gege) / Korona nélkül nincsen király (Universal Music)

FIGURA - Kapu2fa7 (szerzői kiadás)

KRÚBI - Ösztönlény (Universal Music)

10. az év külföldi rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele

24KGOLDN feat. IANN DIOR - Mood (Sony Music)

KANYE WEST - Jesus Is King (Universal Music)

STORMZY - Heavy Is The Head (rapID talent/Warner Music)

TRAVIS SCOTT - feat. YOUNG THUG & M.I.A. FRANCHISE (Sony Music)

WIZ KHALIFA - The Saga Of Wiz Khalifa (rapID talent/Warner Music)

11. az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

LAZARVS - Lazarvs (MMM Records)

LEANDER KILLS - IV (Keytracks/Hear Hungary)

OMEGA - Testamentum (GrundRecords)

ØRDØG - Ø3 (H-Music)

TANKCSAPDA - Liliput Hollywood (Tankcsapda Music)

12. az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele

AC/DC - Power Up (Sony Music)

JOE SATRIANI - Shapeshifting (Sony Music)

METALLICA - S&M2 (Universal Music)

PEARL JAM - Gigaton (Universal Music)

SKILLET - Victorious: The Aftermath (Magneoton/Warner Music)

13. az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele

BÓDI BARBARA, PELLER ANNA, SZENDY SZILVI és PELLER KÁROLY - Hosszú az éjszaka (GrundRecords)

BODROGI GYULA, ZALATNAY CINI, KOÓS RÉKA, KORDA GYÖRGY, BALÁZS PÉTER, KOCSIS TIBOR és SOKAN MÁSOK - Szenes Iván tér (Szenes Művészeti Kft.)

DUPLA KÁVÉ - Piros pohár (Stefanus Kiadói Kft.)

JOLLY - Hajnalban megyek ma megint haza (ko records)

LÁSZLÓ ATTILA - Menedék (MGS MUSIC Hungary)

MÁRIÓ - Te meg én (ko records)

14. az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele

BUDAPEST BÁR - Ha megtehetnéd (Volume 8) (Bár Produkció)

CIMBALIBAND - Gipsy Fushion (Fonó)

GROUP'N'SWING - Játszom tovább (Episwing)

IRIGY HÓNALJMIRIGY - Mostantól paródia (Sportmackó) / Bagossy Brothers paródia (Gold Record)

TEMESI BERCI - Symphosium 40 (Music Fashion Art & Management)

15. az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele

FARKASHÁZI RÉKA és a TINTANYÚL - "Az elfogadás dala (Együtt az Autizmusért Alapítványnak készült hangfelvétel - ""Jónak lenni jó"" kiemelt dal)" (szerzői kiadás)

KOVÁCSOVICS FRUZSINA - Írország és Olvasváros (szerzői kiadás)

RUTKAI BORI - Zsebtenger (Universal Music)

RÚZSA MAGDOLNA feat. KAUTZKY ARMAND, MAJER JÁZMIN, TORRES DANI, NAGY EDMOND, NOVAKOV MARINA, POLYÁK LILLA, BERECZKI ZOLTÁN, ÁCS ESZTER - Angyalkert (Plagiguel)

WOLF KATI - Gyerekszáj (Gryllus Kiadó)

16. az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele

BALÁZS ELEMÉR GROUP - Celebration 20&10 (Fonó)

DÉS LÁSZLÓ FREE SOUNDS QUARTET - Capricci (Tom-Tom records)

FEKETE-KOVÁCS KORNÉL - MODERN ART ORCHESTRA - Foundations - Yamas And Niyamas (BMC Records)

GERGO BORLAI - The Missing Song (Blue Canoe Records)

HAJDU KLÁRA QUARTET - Journey (Hajdu Klára)

KÉKNYÚL - Live Live Live (szerzői kiadás)

17. az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele

BESH O DROM - 20 (Fonó)

BUDAPEST KLEZMER BAND - Gyere, táncolj velem.... (Tom-Tom Records)

DALINDA - Átjárók (Fonó)

MESZECSINKA - Állj bele a mélybe | Stand into the deep (Narrator Records)

ÖTÖDIK ÉVSZAK - Ne rejtsd el (Fonó)

PALYA BEA - Élet (Palya Bea Production Kft.)

18. az év felfedezettje

ANTARES (szerzői kiadás)

DZSÚDLÓ (Supermanagement)

GERENDÁS (Universal Music)

MILLER DAVID (Magneoton)

OLIVERFROMEARTH (Magneoton)

[2021.04.04.]