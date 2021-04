A Katatonia és a Sólstafir együtt lép fel jövőre Budapesten Napjaink metálzenéjének két óriása, a svéd Katatonia és az izlandi Sólstafir együtt ad koncertet jövőre Budapesten: 2022. február 1-jén az Akvárium Klubban lépnek fel - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A harminc évvel ezelőtt Stockholmban alakult Katatonia a modern metál egyik legkiemelkedőbb, szabadgondolkodású zenekara. Hosszú és szerteágazó út vezetett, amíg mai hangzásukat kialakították és a metál, valamint a progresszív rock színteret meghódították.

Az együttes, amelynek többször is változott a felállása, 2018-ban kis szünetet tartott, tavaly jelentették meg tizenegyedik, City Burials című albumukat, ami újabb példa megújulásukra. A korábbi anyagoktó eltérően a dalok nagy részét és a meglehetősen személyes szövegeket a napjainkra megmaradt két alapító tag egyike, a frontember Jonas Renkse írta.



A Katatoniában mellette a billentyűs, vokálos Anders Nyström jelenti az állandóságot, a zenekarban még Roger Öjersson (gitár), Niklas Sandin (basszusgitár) és Daniel Moilanen (dob) játszik.



A Fekete Zaj Fesztivál által szervezett jövő februári budapesti koncerten a szintén tekintélyes életművel rendelkező izlandi Sólstafir csatlakozik a Katatoniához.



A poszt-metál zenéjével világszerte komoly rajongótábort kialakító Sólstafir 1995-ben alakult, mára egyedül Adalbjörn "Addi" Tryggvason (gitár, ének) maradt az akkori felállásból. Mellette Svavar "Svabbi" Austmann játszik basszusgitáron, Sathór Maríus "Pjúddi" Sathórsson gitározik, Hallgrímur Jón "Grimsi" Hallgrímsson pedig dobol.



A Sólstafir korábban többször adott nagy sikerű koncertet a Dürer Kertben, 2022 februárjában a Katatoniához hasonlóan tavaly megjelent lemezük, az Endless Twilight of Codependent Love dalait mutatják be. MTI [2021.04.15.]