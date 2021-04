Huszonhat előadás lesz a kisvárdai színházi seregszemlén Huszonhat színházi produkció szerepel a június 18. és 26. között megrendezendő a Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiválján. A szervezők az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményükben azt írták, a művelődési központban, a Bagolyvárban és a zsinagógában megtartandó előadásokra Arad, Beregszász, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Székelyudvarhely és Zenta színházainak társulatai képviseltetik magukat. A hazai teátrumok közül például a Játékszín, a Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház és az Orlai Produkció vendégjátékát láthatja majd a közönség.

Az idei seregszemle versenyprogramjában tizenöt színházi előadás szerepel. Meghívást kapott többek között a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Szedjetek szét című előadása Mezei Kinga rendezésében, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Henrik Ibsen Nóra című színműve Botond Nagy rendezésben, valamint a Nagyváradi Szigligeti Színház színrevitelében Gianina Carbunariu A tigris című drámája, amelyet Tóth Tünde állított színpadra.



A versenyelőadásokat minden nap egy szakmai beszélgetés keretében értékeli az alkotók és a zsűri, de a színházművészet iránt érdeklődő közönség tagjait is várják ezekre az alkalmakra.



A www.kisvarda.szinhaz.hu/fesztival oldalon elérhető részletes program szerint hét versenyen kívüli előadást terveznek a felső-szabolcsi kisváros játszóhelyeire, de lesz hallgatói előadás és kirakatszínház is.



A június 19-ei megnyitón Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony népszínművéből készült előadást láthatják a Déryné Program előadásában, Vidnyánszky Attila rendezésében, a fesztivál június 26-án Kiss Csaba Tajtékos dalok - Boris Vian-revü című előadásával zárul a Budapesti Operettszínház színrevitelében. [2021.04.18.]