Hársházi Szabi új dalokkal készül Önálló előadóként tavaly óta szárnyait bontogató, szakmai berkekben már eléggé ismert dalszerző-producer idén több saját – általa előadott - dallal is megszeretné örvendeztetni közönségét. Hamarosan egy új videóklippel is előrukkol. Hársházi Szabi „Úgyis mindegy” című nemrégiben megjelent fülbemászó dala eléggé betalált a zenei szerkesztőknél és a közönségnél is egyaránt.



Egy közösségi posztban adta hírül Szabi, hogy kreatív időszakát éli most (saját részre írt dalok vonatkozásában), készülnek sorra a saját dalai…. „Kotsy Krisztina dalszövegíró kolléganőm elkészítette egy újabb sajàt dalom szövegèt. Még a végén lehet, hogy lesz egy albumnyi...?! " – olvasható a posztban. „Az a helyzet, hogy próbálom maximálisan kihasználni ezt a már több mint egy éve tartó időszakot. Alkotok (sokat), hisz koncertezni nem tudunk. Nagy örömömre tv-k, rádiók játszák és sokan hallgatják is az eddig megjelent dalaimat. Ez jókora löketet ad ahhoz, hogy további dalokat és klipeket készítsek saját részre. Nemrégiben készült el teljesen a „Királylány" című dalom, amihez májusban szeretnék egy klipet is forgatni és júniusban kijönni vele. Valamint épp ma kaptam kézhez egy újabb dalszöveget állandó dalszövegíró kolléganőmtől, Kotsy Krisztitől. Most ezen az új, „Elment az eszem" című szerzeményen dolgozunk…" – árulta el portálunknak a dalszerző-producer, aki az elmúlt 5-6 évben megannyi sikeres, sokak által dúdolt dalt készített különböző előadóknak. Izgatottan várjuk Szabi új saját dalait. Addig is álljon itt a cikkben is említett „Úgyis mindegy" című vidám, klipes dala: [2021.04.18.]