Ismét lesz Sztárban Sztár leszek! Ők a Sztárban Sztár leszek! második évadának mesterei. Újra Magyarország legsokoldalúbb előadóját keresi a TV2. 2021-ben jön a Sztárban Sztár leszek! új évada, amelyben ismét civil jelentkezők mutathatják meg rátermettségüket. A versenyzőket mindenben támogató mesterek ezúttal: Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka és Pápai Joci lesznek.

A műsor első szakaszában most is az előválogatók és a középdöntő várja majd a nézőket, az élő adások alkalmával pedig a 12 döntős sorsának alakulását követhetik figyelemmel. Az énekesek látványos élő showkban próbálják majd hétről-hétre a legtökéletesebben hozni mind hangban, mind megjelenésben az ikonikus külföldi és hazai előadókat. A mesterek székeiben az első szériában is részt vevő Tóth Gabi és Pápai Joci mellett, Köllő Babett és Majka foglal majd helyet. Babettnek és Majkának sem lesz teljesen ismeretlen a terep, hiszen korábban mindkettőjüket láthattuk zsűriként, ám most egy kicsit komplexebb feladat vár rájuk. Amellett, hogy ítészként kell helytállniuk, a versenyzők mesterei lesznek, akik végigkísérik felkészülésüket és segítik őket a műsorban. Majka és Babett már alig várja, hogy kialakuljanak csapataik, és megkezdhessék a közös munkát az énekesekkel. „Nagyon boldog voltam mikor megtudtam, hogy a mesterek között lehetek, ráadásul egy ilyen csapatban. Ez egy egészen másfajta kihívás, mint zsűrinek lenni, sokkal összetettebb. Hiszen itt saját csapatom lesz, saját versenyzőim, akiket hétről-hétre fel kell majd készítenem és átadni a tudásom legjavát. Tudni kell rólam, hogy maximalista vagyok, ahogy a színházi szerepeimnél magamtól is a legtöbbet várom, úgy valószínűleg a versenyzőim esetében is fontos szempont lesz, hogy a legjobbat hozzák ki magukból. Nagyon várom ezt a számomra is újfajta kihívást” – mondta Köllő Babett.



„Örülök, hogy elvállaltam ezt a műsort, mert mindig is szerettem a zsűrizést, és azt a spontaneitást, amit csak egy élő showban élhetsz át estéről-estére. Ugyanakkor soha nem pártfogoltam még tehetségeket, sosem volt erre időm a saját projektjeim mellett, pedig mindig is érdekelt. Picit félek is tőle, mert az ilyen típusú műsorokban nagyon részrehajló tud lenni az ember, a saját versenyzőivel. Biztos, hogy őszinte leszek mint mindig és sokszor nem esik majd jól, ha meg kell mondanom egy előadónak, ha rossz amit csinál, és ezzel összetöröm az álmait" – tette hozzá Majka. A jelentkezés pedig még korántsem zárult le, ha úgy érzed te vagy a legjobb utánzó, és mindenkinél jobban hozod a legnagyobb hazai is külföldi előadókat, itt a helyed! Ha készen áll jelentkezz, lehet a mesterek épp rád várnak! Hamarosan kiderül, ki nyeri el 2021-ben a Magyarország legsokoldalúbb előadója címet, és az azzal járó 10 millió forintot. [2021.05.02.]