Íme a zenei menedzserek nyitási javaslata Közleményt adott ki a Zenei menedzserek egyesületete (ZEME). "A járványhelyzet biztató alakulása, köszönhetően a magyar társadalom immár 40%-os átoltottságának, lehetővé tette, hogy végre, ha szakaszosan is, de újrainduljon az élet. Védettségi igazolvánnyal számos szolgáltatás vált elérhetővé, így olyan kulturális intézmények is látogathatóak mint a mozik, múzeumok, és a színházak is.



A ZEME, a mintegy 300 hazai zenei produkciót képviselő Zenei Menedzserek Egyesülete felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar kultúra szerves részét képező könnyűzene egyik fontos szegmense kimaradt a nyitás mostani fázisából, hiszen álló közönség előtti könnyűzenei koncerteken (zenés, táncos rendezvények) még védettségi igazolvánnyal sem lehet részt venni, azok megtartása egyelőre nem engedélyezett.



A ZEME álláspontja szerint a zenés, táncos rendezvények ugyanolyan biztonságos kikapcsolódást nyújtanak a védettséggel rendelkező közönség számára, mint egyéb - már engedélyezett - kulturális szolgáltatások. Ezt több külföldi tesztkoncert is bebizonyította. Biztosak vagyunk abban, hogy a döntéshozók nem szándékosan hagytak ki bennünket és nem kerülte el a figyelmüket, hogy számos általunk képviselt népszerű könnyűzenei előadó az oltások felvételére buzdított.



Kérjük a Kormányt, hogy segítse munkánkat azzal, hogy megosztja a szakmai szervezetekkel a koncertek nyitására vonatkozó terveit, hogy tervezhető legyen annak a sok tízezer embernek a munkája, akik ebben a szektorban próbálnak megélni. Javasoljuk, hogy a nyitás következő fázisában, 4,5 millió beoltott embernél, tegyék lehetővé a zenés, táncos rendezvények megtartását, amelyeket mi szeretünk inkább koncerteknek hívni." - áll a tájékoztatóban. [2021.05.03.]