Miniszobrot avattak Bódi László "Cipő" tiszteletére Születésnapjához időzítve miniszobrot avattak Bódi László "Cipő", a Republic együttes egykori frontembere emlékére szülővárosában, Ungváron. A Kárpátalján is rendkívül népszerű együttes énekese 1965. május 3-án született Ungváron. Igaz, hogy csak egyéves koráig élt a megyeszékhely közelében fekvő Kisgejőc községben, de mindig szeretettel gondolt a szülőföldjére, ahol gyermekkorában gyakran vendégeskedett a rokonainál - mondta el az avatóünnepségen Bódi Marica, a 2013-ban elhunyt énekes húga, akit telefonon kapcsoltak a szervezők.



Fegyir Sandor turisztikai szakértő az ünnepségen arról beszélt, hogy a kis szobor Ungváron már a 46. ilyen alkotás. A turisták körében egyre népszerűbb miniszobrok jelentős része magyar vonatkozású: az Ung jegén korcsolyázó Csontváry Kosztka Tivadartól a Rubik-kockán át Bartók Béláig és Liszt Ferencig.



Az ungvári magyar főkonzulátust képviselő Kovács Attila konzul elmondta, hogy ez a kis szobrocska lehetőséget biztosít arra, hogy a következő generáció is megismerje Bódi László "Cipő" munkásságát. Az alkotás elkészítését és a környéke rendezését a főként ukrán nemzetiségű fiatalokból álló Armada Karpat civil szervezet kezdeményezte és finanszírozta. Vezetőjük, Roman Mehela az MTI tudósítójának elmondta, hogy tevékenységük egyik fő iránya a kárpátaljai származású neves személyek emlékének ápolása, függetlenül a nemzetiségüktől és attól, hogy hol alkottak.

