X-Faktor 2021 - bejelentették ki lesz a műsorvezető Az X-Faktor jubileumi évadában új műsorvezető érkezik, aki hatalmas lelkesedéssel veti bele magát a munkába. Miller Dávid nem ismeretlen a közönség számára, hiszen az RTL Reggeli egyik műsorvezetője, emellett láthattuk őt az RTL Klubon futó A Tanár és az Alvilág című sorozatokban is. 2020-ban pedig énektudását is megmutathatta az Álarcos énekes című showban, ahol banán jelmezbe bújva, a műsor második évadában győztes lett. A színész-műsorvezető alig várja, hogy elinduljanak az X-Faktor válogatók felvételei, utána pedig az élő show-k, ahol végre kipróbálhatja: milyen az X-Faktor (gyártó: UFA Magyarország) színpadán köszönteni a nézőket, bíztatni a versenyzőket és faggatni a mentorokat. „Hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, hogy bizalmat szavazott nekem az RTL Klub, és az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője lehetek. Minden tudásommal azon fogok igyekezni, hogy ennek a kihívásnak maximálisan megfeleljek. Most, hogy hivatalossá vált a hír, végre elkezdhetek dolgozni a stábbal a castingokon. Nagyon érdekel a háttérmunka is, és alig várom, hogy találkozhassak a versenyzőkkel. Fontosnak tartom ráhangolódni a feladatra, ami előttem áll. Szeretem a mélyvizes helyzeteket, úgyhogy már csak az a cél lebeg a szemem előtt, hogy a kamerák előtt bizonyíthassak” – mondta Miller Dávid.



Bár az X-Faktor castingjai már javában zajlanak, még mindig várják a jelentkezőket, akik egyénileg vagy csapatban, a mentorok előtt bizonyíthatják tehetségüket. Az új műsorvezető mellett pedig a mentorok is izgatottan várják, milyen élményeket és tehetségeket tartogat számukra a 2021-es évad. A Fókuszban mesélt először új feladatáról az X-Faktor 2021-es évadának műsorvezetője: [2021.05.11.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu