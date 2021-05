Gyermeknapi programok - mutatjuk a 2021-es lehetőségeket Május utolsó hétvégéjén Gyermeknap alkalmából sok-sok program várja Budapesten és vidéken az érdeklődőket 2021-ben is. Május utolsó hétvégéjén Gyermeknap alkalmából sok-sok program várja Budapesten és vidéken az érdeklődőket 2021-ben is. Koncertek, játékok, előadások színesítik az ünnepi kikapcsolódást. Gyermeknap a Csiliben 2021. május 30. 10:30 - 16:30



Kézműves-foglalkozások,, koncertek

Még info A rendezvény ingyenes, belépés regisztrációval. Piacok Napja Gyereknappal

Időpont: 2021. május 30., 11.00-19.00

Helyszín: Budapest, V., Erzsébet tér és Deák Ferenc tér Még info A vásár GYEREK, CSALÁD és KUTYABARÁT rendezvény!

A belépés INGYENES! Józsefvárosi gyereknap Időpont: 2021. május 30., 10.00-14.00

Helyszín: Budapest, VIII., Teleki László tér Program: 10:00 - 11:00 - Gyermeknapi improvizációs meseelőadás Improvizált mese, rögtönzött szereplők és helyzetek, váratlan fordulatok, tanulság, boldog vég!

Improvizált előadásunkon - melynek szerves része, folyamatos alakítója, formálója a nézői ötlet - minden ott és akkor születik meg majd a színpadon. Egy szó, egy érzelem, egy gesztus, egy rajz, egy tárgy, mind-mind a mesénket építi! Közös mesét, melyet nézők és játszók együtt hoznak létre. Megismertetve ezáltal mindenkit a közös alkotás élményével!

Játszók: Horváth Lilla Melinda, Bognár Anna, Böröndi Bence, Horváth-Töreki Gergely 11:30 - 12:30 - Játszótéri rokkendroll - Kárász Eszter és az Eszter-lánc mesezenekar gyereknapi koncertje

Az újratalálkozás örömére mesevilágba bújó koncertre hívunk minden gyereket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol megelevenedik a történet a zene és persze a gyerekek segítségével. A dalok, hangok, hangszerek mind a mese szereplőivé válnak, akiknek kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok és kortárs költők megzenésített versei kísérnek minket utunkon, aminek a végére reméljük új zenekari tagokat is találunk a gyerekek körében. Előadók:

Kárász Eszter (ének, ukulele)

Bata István (gitár)

Clemente Gábor (ütőhangszerek)

Nemes Janó (basszusklarinét)

Veér Csongor (hegedű)

„Dallamok, versek, bábok, buborékok, ukulele, gitár, bőgő, furulya, dob, derbuka és társai pörögnek ezerrel. Kárász Eszter játszik, táncol, énekel, hadonász, varázsol, miközben viccesen és kedvesen vagy szomorkásan csengnek-pengnek a népdalok, a Csukások, Weöresek és Varró Danik. Jó kis koktél, dupla buborékkal, alkoholmentesen.” (Lackfi János) 13:00 - 13:45 - Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi

Paprika Jancsi, a régi vásári bábjátékok elfelejtett hőse kel életre egy új történetben, melynek főszereplője a hírhedt bakonyi betyár, Sisa Pista és egy titkos helyre rejtett kincs. Délután "Leszel a párom? Épületek és növények a Palotanegyedben" - séta kifejezetten gyerekeknek és szüleiknek Tavasz van. Ugye, te is érzed? És vajon látod is? Akár hiszed, akár nem, még a belváros legbelsejében is meglesheted, ahogy új erőre kap a természet. Egyórás sétánkon csodaszép épületek között járva kertekbe nézünk be, hogy felfedezzük együtt az előbújó leveleket, az égig érő fákat, a falakra felkúszó vagy éppen a földet beborító növényeket. Mesélünk arról, hogy kerülnek egyáltalán fák és virágok a városba, hogy melyik udvarba milyen növény illik, és hogy a házak egykori, gazdag vagy éppen szegényebb lakói hogyan használták a zöld kerteket.

A résztvevők maximális létszáma: 25 fő, szülőkkel.

Életkor: 7-12 éveseknek ajánlott. További infó Lángos, Palacsinta és Fánk Fesztivál - Gyereknap Időpont: 2021. május 28-30.

Helyszín: Budapest, XII., Mom Sport Parkoló (Jagelló út) Szervező: Magyar Fesztivál A nagy kedvencek egy helyen kiegészítve gyermeknapi kézművességgel, vidámparkkal. További infó Izgalmas gyereknapi programok a Vasúttörténeti Parkban Május 30-án, vasárnap fergeteges gyereknapi programokkal készül a Vasúttörténeti Park, ráadásul a gyermekeknek 14 éves kor alatt ingyenes lesz a belépés! Május utolsó vasárnapja a gyermekekről szól, így a Vasúttörténeti Park számos emlékezetes, színes és izgalmas programmal készül aznapra a T-Systems Magyarország Zrt. támogatásával. A parkban megrendezésre kerülő programsorozat több eleme is igazi élmény lesz a gyermekeknek és családtagjaiknak, hiszen a főszerepet a játékos szórakozás és a jókedv kapják! A szervezők felejthetetlen kalandot ígérnek, amihez hozzájárul Kalap Jakab 13 órakor kezdődő interaktív bábműsora, az egész napos kézműves foglalkozás, kalandjáték és kincskeresés, az ingyenes állatsimogató. Még info Gyermeknapi programok Vonyarcvashegyen Vonyarcvashegyen, a Lido strandon rendezik meg 2021. május 30-án a Gyermeknapot. A kicsiket különböző szórakoztató programok várják, melyek a család többi tagjának is felejthetetlen élményt nyújtanak. Még info



Gyereknap 2021 Hajdúszoboszló Gyereknap alkalmából egy három napos programsorozattal készül a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ. 2021. május 28-30. között változatos programokkal várják a legkisebbeket. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött!



Még info A programokon 18 év alatti gyermekek védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel vehetnek részt. Paár Julcsi – Hangoló : KEREKERDŐ // Gyereknap a KOBUCIBAN Paár Julcsi – Hangoló : Kerekerdő című, interaktív kulturális programjában megelevenedik egy mesebeli táj, egy varázslatos történet, melynek a hallgatóság is szerves részévé, szereplőjévé válik. CSACSI Túra – Normafa Síház Gyalogtúra és piknik a Csacsi réten a KKM csapat szervezésében. Találkozó vasárnap reggel 10-kor a Normafa Síház kerthelyiségében. Innen indulva egy laza másfél órás körtúra a Normafán, utána a Csacsi réten közös piknik. A piknikhez minden résztvevőnek falatkákkal kedveskedik a Normafa Síház. Gyereknap a Lupa Beach-en Új kalandjátszótér várja az apróságokat, de van vízi dodzsem, ugrálóvár, óriás trambulin és számtalan további lehetőség, mindez egy tengerparti környezetben, a fehér homokos, pálmafás parton, a türkizkék, kristálytiszta vizű Lupa-tó mellett. Gyereknapi séta: 7próbás kaland / Szentendrei gyereknap

Ingyenes, egyénileg bejárható kalandos séta gyerekeknek és családjaiknak, Szentendre belvárosában. A sétát kitalálta, összeállította és megverselte: Kovács Kriszta idegenvezető, az Ínyencház Főzőiskola tulajdonosa. Gyereknap az OPPA Farmon (Vecsés mellett) 10 órától várják a környék apraja nagyját a Vecsés melletti OPPA Farmon. Lesz pónilovaglás, helyben főzött gulyásleves, fajátékok, csúszdás légvár, arcfestés, majd kora este abrakolás, ilyenkor Pedro és Molly, a két Border azt is megmutatja, hogy tereli egy csoportba a marhákat.



