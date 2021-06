Kapcsolatok • Kelemen Kabátban Jó reggelt, boldogság! - megérkezett a Kelemen Kabátban újdonsága Horváth Boldiék boldogságban úsznak, itt az új Kelemen Kabátban klip! Ha kicsit is magad alatt vagy, nyomaszt minden, ami az elmúlt évben történt, ez a dal biztosan jókedvre derít és reménnyel tölt majd el. Abban biztos lehetsz, hogy a Kelemen Kabátban legújabb slágere, a Jó reggelt, boldogság! újra jókedvvel tölt majd el és hirtelen bizakodóan nézel a jövőbe. A Jó reggelt, boldogság! - ban Horváth Boldi szép jövőről és diófákról énekel, amelyek rengeteg szép emléket idéznek benne. Sírást, örömet, gyerekkort, kamaszkort és mindent, ami egykor idilli, felhőtlen és gondtalan volt. A dalt hallgatva újra átjár minket ez az életérzés, amiről nem szabad lemondanunk még akkor sem, ha az elmúlt időszak elég borús volt. A dalból készült klipet a zenekar egyébként a Balaton mellett, a Káli-medencében forgatta, ugyancsak vidám hangulatban, ami sugárzik is róluk: A fiúk egyébként elég optimistán vészelték át a járvány korlátozásaival járó időszakot, amit jól bizonyít, hogy a dal már korábban megszületett: - Régóta meg voltak írva a dal alapjai és tudtuk, hogy a covid vége felé (legyen igazam) és nyár környékén szeretnénk időzíteni a megjelenést – mondta Horváth Boldi. - Sokkal felszabadultabbak vagyunk, mint egy éve ilyenkor és ezt ezzel a dallal szerettük volna kiénekelni magunkból.



Fura Csé rengeteg adott a dalhoz A dalban egyébként egy ütős rapbetétet hallhatunk Fura Csé-től, azaz Molnár Csabától, akit a Follow the Flow frontembereként rengetegen ismernek rapperként, szövegíróként, dalszerzőként. - Csabival pár éve barátkoztam össze egy zenész bulizás alkalmával és kiderült, hogy szeretjük egymás cuccait. Az egyik legügyesebb szövegíró a korosztályában és nagyon jó, saját karakterrel bíró rapper, rengeteget ad a dalhoz, örülök, hogy vele sikerült vele összehozni ezt a közös munkát – folytatta Boldi. [2021.06.03.]