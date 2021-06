Júliusban itt a Jazzpiknik 2021! A világhírű Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience formáció látogat el Paloznak dűlőire a Jazzpiknik nyitóestéjén! Az eredeti programban szereplő Level 42 az idei turnészerepléseinek nagy részét lemondta, köztük a Jazzpikniken való fellépését is. A frissen megjelent kormányrendelet alapján, amelyik már engedélyezi a zenés, táncos rendezvényeket, hivatalosan is megerősítették a Jazzpiknik szervezői, hogy július 29-31. között ismét várják piknikező közönségüket Paloznakon. Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt a Jazzpikniken! Az idei line up-ban olyan világhírű sztárok és formációk szerepelnek – a hazai kedvencek mellett –, mint Mario Biondi, Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience, Candy Dulfer, vagy a Kraak&Smaak. A Level 42 a járvány szülte bizonytalanságokra, valamint az Egyesült Királyság szigorú ki- és beutazási korlátozásaira hivatkozva lemondta a 2021-re tervezett koncertjeinek nagy részét, köztük a Paloznaki Jazzpikniken való szereplését is. A csütörtöki nyitónapra szintén egy élő legendát repítenek a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői, hogy az eredeti programtól eltérően, de garantáltan hatalmasat tombolhassanak a piknikezők; Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience a 9. Paloznaki Jazzpikniken! Július 29-én tehát a világ leghíresebb funky zenekarának utódja, az Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience látogat el Paloznakra, hogy osztozzanak az emelkedett hangulatban. A chicagói Earth, Wind & Fire kétségkívül minden idők legsikeresebb soul-funk-disco zenekara. A funky és az RnB műfaját a hagyományos afrikai zenével ötvöző Earth Wind & Fire 1969-ben jött létre, a ’70-es évek közepétől örökérvényű slágereket jegyeznek. A hétszeres Grammy-díjas együttes a soul, az RnB és a funky legprofibb zenészeit nevelte ki – nemrégiben ünnepelték a megalakulásuk 50. jubileumát. Az eredeti formáció hosszú sikersorozatának a zenekarvezető, Maurice White betegsége vetett véget; 1983 végén az EWF egy hosszabb szünetet tartott, majd időről időre összeálltak, de az unikális formáció nem tudott tovább működni az eredeti felállásban. ’90-ben végül az EWF egyik alapítója, Al McKay gitáros néhány nagyobb turné és különleges fellépés erejéig összehozta a tagokat, ezekben az években „LA Allstars” néven játszottak. White 2016-os halálát követően Al McKay vette át a zenekar vezetését: az elmúlt két évtizedben az ’LA Allstars’, majd később az ’Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience’ néven futó új formáció az eredeti koncertek hangulatát hozza magas színvonalú, szenvedélyes és hihetetlenül tehetséges Los Angeles-i zenészekkel – számos tagja volt az eredeti EWF-nek is; Al McKay gitáros, Michael Harris trombitás, John Paris dobos –. Az eredeti tagok olyan világhírű zenészekkel egészültek ki – többek között – az új formáció égisze alatt, mint Santana és Britney Spears ütősei – Ndugu Chancler és Fausto Cuevas –; Bryan Loren, Michael Jackson egykori billentyűse; Mariah Carey és Snoop Dogg harsonása, Isaac Smith; Eddie M, Prince egykori szaxofonosa; vagy éppen DeVere Duckett vokalista, aki korábban Stevie Wonderrel és Barry White-tal is zenélt. Koncertjeiken a ’70-es évek legendás zenekarának legnépszerűbb slágereit adják elő, hogy napjainkban is átélhessük az Earth, Wind and Fire életérzést. A koncerten olyan legendás slágerek csendülnek fel, mint a September, a Boogie Wonderland, vagy a Fantasy. Idén létszámkorlátozás nélkül hallgathatja kedvenc zenészeit a közönség a Jazzpiknik négy színpadán. A rendelet szerint a pikniken kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni – életkortól függetlenül –, a szervezők ennek megfelelően készülnek. A vonatkozó szabályozás a februárban megjelent védettségi igazolványról szóló rendelet óta várható volt, ezáltal minden fesztiválozni vágyó biztonságos és komfortos körülmények között tudja élvezni az idén nyáron újra életre kelő kedvenc fesztiváljait. „Már nagyon hiányoztok és reméljük, hogy minél többen találkozunk idén nyáron Paloznakon, hogy bepótolhassuk a tavalyi évet is!” – írják a szervezők a Jazzpiknik közösségi média oldalán. A Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának fellépői sora: július 29-én, csütörtökön Mario Biondi viszi a nyitóeseményt, őt követi a legendás Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience – a koncertek előtt Jazzkovács Lászlóval hangolódik a fesztiválélményekre éhes közönség. Július 30-án, pénteken a Mörk lép fel, majd Rúzsa Magdi hangja tölti be a paloznaki dűlőket, végül az est az MF Robots dallamaival folytatódik. A szombati záróest valódi megkoronázása a három napnak: július 31-én a Manaky triója nyitja az estet, őket követi a De Phazz német jazz kollektíva, majd a világhírű holland szaxofon-királynő, Candy Dulfer lép fel, végül a Kraak&Smaak utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. Három nap jazz, funk és soul, a nyári piknik élményével együtt: a Paloznaki Jazzpiknik lehetőséget nyújt, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztro élményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza kedvenc fesztiválunkra. A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkoznak be a magyar szekcióban a műfaj jeles hazai képviselői a kisebb színpadokon. Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is vásárolhatók. A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz! A jegyvásárlási (átváltási) lehetőségeket és más fontos tudnivalókat a weboldalukon; www.jazzpiknik.hu teszik közzé a szervezők. A programváltozásra tekintettel felajánlják, hogy bármely napra szóló napijeggyel rendelkező vendégünk átválthatja jegyét a rendezvény bármely más napjára. Ennek igényét mától két hétig jelezheti a Jazzpiknik stábja felé oldalon erre dedikált regisztrációs íven: https://jazzpiknik.hu/jegycsere/ A programban egyéb változás nincs. Július 29–31. között ismét három felejthetetlen napot kínálnak a jazz, a funk és a soul szerelmeseinek Paloznakon. Kedvezményes jegyek: www.jazzpiknik.hu/jegyek Napi programbontás: https://jazzpiknik.hu/programtabla-2021/ [2021.06.04.]