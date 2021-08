Képgalériák • Majka-Curtis koncert a Budapest Parkban Kapcsolatok • Majka (Majoros Péter) • Curtis • Rácz Gergő Megnéztük: Majka-Curtis tripla koncert a Budapest Parkban – képekkel Sok zenekar teljes joggal büszke a telt házas koncertjeire a Budapest Parkban, de a jelek szerint van még hova licitálni: Majka és Curtis három egymás utáni este töltötte meg a legnagyobb nyári szórakozóhelyet Budapesten. A három este három különböző előzenekar játszott Majkáék előtt: csütörtökön a New Level Empire, pénteken a BSW. Mi a harmadik, szombati esti koncertet láttuk, amikor Rácz Gergő Orsovai Reni kíséretében olyan slágerekkel melegítette be a közönséget, mint a Bennünk a világ vagy a tavalyi Dal-győztes Mostantól. Majka & Curtis előadásán szerencsére a fáradtságnak semmi jele nem volt. Majka legtöbb átvezető szövege a járvánnyal foglalkozott, ami érthető, ezzel a tripla koncerttel is tavaly májusban akartak villantani, aztán 2020. augusztusra tolták, és most 2021. augusztusban sikerült megtartani. Vannak, akik szerint a járványban töltött idő nem számít bele az életkorba, de a test azért öregszik... - mondta a 42 éves öregúr. A produkciójuk egyébként abban különbözik másokétól, hogy egészen elképesztő látványt nyújtanak: fények, füstök és láng minden mennyiségben, plusz színpad, hogy előre jöhessenek, így sokkal inkább a közönség körében lehetnek, valamint rengeteg szórakoztató ötlettel dobják fel a hangulatot. Volt például sztárvendég, T. Danny Curtis-szel adta elő a Faszagyereket. Volt egy LED-ekkel kivilágított táncos, illetve klassz ötlet volt a nem táncolós TikTok challenge, amit a sokezer vendég egyszerre bukott el a Nekem ez jár alatt, aztán a Belehalok alatt ismét... A Personal Jesus feldolgozását sem fogjuk rádióban sosem hallani, de a koncerten elképesztő hangulatot csinál. Szintén Majka sztorizta, hogy lagziban kérték tőle a Tündibündit - koncerteken már kihagyják ezeket a régi dalokat, de ezek szerint emlékszik még valaki rájuk?! A közönség megszavazta, hogy ezúttal ne hagyják ki, sőt, végül rock, blues, funky és cigányzene stílusban is eljátszották... (Mi legközelebb a Kiszavazóshow-t kérnénk, köszi!) Elhangzott 2020 legnagyobb, "nem futott ki, mert a járvány miatt nem hallottuk eleget buliban" slágere - szerencsére idén már hallottuk buliban, és most élőben is A csúcson túlt - bár a szinti rész ott, ahol én voltam, pont nem hallatszott, mindegy. A koncert végén többször is méltatta Majka az elmúlt kilenc évnyi fejlődést, az egyre nagyobb bulikat, az egyre nagyobb sikereket és köszönetet mondott ezért a közönségnek. Nem Majka mondta, csak én teszem hozzá, hogy azért van még hová fejlődni: Daddy Yankee például 10-szer(!) nyomta le ugyanazt a bulit (https://www.pollstar.com/article/daddy-yankees-10-shows-at-coliseo-de-puerto-rico-set-to-smash-record-142989) telt ház előtt a 14 ezres Coliseo de Puerto Rico arénában... A Budapest Parkban a jövő héten fellép a Hiperkarma, Ruzsa Magdi és a Bagossy Brothers, további információk itt, Majka&Curtis legközelebbi koncertjeiről pedig itt. Tóth Noémi

