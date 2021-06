Mi az a Music Match? Bemutatjuk! Egy chilei gitáros, egy magyar zongorista, egy busman bőgős és egy eszkimó cimbalmos? Íme a legújabb világzenei produkció, a Music Match! Számtalanszor előfordul, hogy a zenész fejében megszületik egy ötlet, ami csak egy elszálló dallam marad, feledésbe merül. A Music Match segítségével viszont minden fiókban pihenő ötlet kész alkotássá fejlődhet és a közönség elé is kerülhet. Miről is szól ez pontosan? A platform felületén zenészek feltöltik ötleteiket, zenei témáikat, amelyeket bárki letölthet és hozzá adhatja saját dallamvilágát, ezáltal valami teljesen újat létrehozva. A Music Match biztosítja a felhasználók számára, hogy együtt valódi zenei műveket hozzanak létre, országokat átívelően, anélkül, hogy akár találkoznának. A működési mechanizmus pedig rendkívül egyszerű: töltsd fel az általad felvett dallamot, mások pedig letölthetik, majd hozzáadva saját hangszereiken lejátszott ötleteiket, ismét feltölthetik a módosított darabot a felületre. A Music Match egy egyszerű és hatékony lehetőség a sikeres alkotómunkára. Hívhatjuk egy randialkalmazásnak is, ahol a zene közös nyelvét felhasználva nemcsak találkozhatnak, hanem valami igazán értékeset: saját dalokat hozhatnak létre úgy, hogy közben megismerik egymást.” – mondják el a készítők, a Brandlift nevű digitális ügynökség munkatársai. Az oldal további újdonsága az úgynevezett dallamevolúció, hiszen amikor a zenealkotás folyamata elindul, a feltöltött dallamok élete pontosan nyomon követhető. Emellett, a folyamatba bárki bármikor szabadon becsatlakozhat és hozzájárulhat egy új dal születéséhez, így akár számos résztvevővel, hatalmas közös projektek is kialakulhatnak. A Music Match tehát egy nagyon sokrétűen használható platform, amelynek célja, hogy összehozza az embereket, hogy közös alkotói folyamat során nagyszerű dalokat hozhassanak létre. Mert a zene mindenkié. [2021.06.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu