Videóban köszöntötte Kásler Miklós a zene ünnepét A zene az egyik legkülönlegesebb művészeti kifejezésforma. A hang és a csend összjátéka időtlen idők óta érzelmeket és gondolatokat ébreszt, megindítja az ember lelkét - hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere, aki közösségi oldalán közzétett videóban köszöntötte hétfőn a zene ünnepét. Kásler Miklós a hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban felidézte: csaknem négy évtizeddel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy a nyár első napját szerte a világban zenével köszöntsük. Azóta június 21., a nyári napforduló napja egyben a zene ünnepe is. "A zene ünnepén kívánom, hogy újrainduló életünk a magyar zenészek és a közönség számára is a lelki feltöltődés kibontakozását jelentse" - fogalmazott a miniszter.



Mint mondta, a magyar zenei hagyományok az emberiség közös örökségének szerves részét képezik, amelyet megőrizni megtisztelő kötelesség.



"Büszke vagyok, hogy a zene ünnepén a fővárosban épülő Magyar Zene Háza képeit tárhatom a nyilvánosság elé" - fogalmazott, bemutatva a Liget Budapest projekt részeként épülő, a tervek szerint év végén megnyíló új zenei központról készült videót.



Hangsúlyozta: a Magyar Zene Háza nem csupán egy koncerthelyszín, hanem a magyar zene valódi szentélye lesz, amelyben Liszt, Bartók, Kodály szellemisége elevenedhet fel, és lehet ihletője az eljövendő magyar nemzedékek tehetségeinek. MTI [2021.06.21.]