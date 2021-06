Szoboszlói nyár - 60 nap alatt 300 produkció a fürdővárosban A nyári turisztikai szezonban 60 nap alatt 300 kulturális produkciót kínálnak a közönségnek Hajdúszoboszlón - közölte a fürdőváros kulturális alpolgármestere pénteken sajtótájékoztatón. "Minden idők legszínesebb, legtartalmasabb, leggazdagabb programját állítottuk össze Hajdúszoboszlón, földön, vízben, levegőben kínálunk kikapcsolódást a látogatóinknak" - utalt Majoros Petronella a rendezvények helyszíneire, amelybe az idén a repülőtér is bekapcsolódik. A programkínálatba 50 helyi civil szervezet is bekapcsolódik: a különféle művészeti csoportok, táncosok, énekesek, hagyományőrzők, kézművesek a fürdő környékén várják az érdeklődőket nap mint nap - sorolta az alpolgármester.



Hozzátette: a szabadtéri színpadon harminc bemutatót, koncertet, színházi előadást tartanak az idei szezonban. Fellép mások mellett a Budapest bár, a KTB és Smith Rock Family, Hobo, Fenyő Miklós, Kökény Attila a Trio Consort vonóstrió, a Lituus rézfúvós kvintett, Palya Bea, Zséda, Gubás Gabi és az Éjszakai nesz zenekar. Láthatja a közönség egyebek mellett a Muzsikáló filmkockákat a Négy Arc Színház, a Meseautót a Körúti Színház, A medve nem játék című színjátékot a Turay Ida Színház előadásában, a Panelninja monokomédiát Magyar Attila közreműködésével - ismertette a programokat Majoros Petronella.



A Szoboszlói folkhétvégét, a magyar népművészet, népzene és néptánc gazdagságát, sokszínűségét felvonultató fesztivált 26. alkalommal rendezik meg július 23. és 25. között, a négy évtizedes múltra visszatekintő Kösely Kupa lovasfesztiválnak pedig július 30. és augusztus 1. között a helyi repülőtér ad otthont. MTI [2021.06.26.]