Július közepén indul a 7. Klassz a pARTon fesztivál Július 11. és augusztus 13. között rendezik meg a 7. Klassz a pARTon fesztivált. A komolyzenei programsorozat rendezvényeinek tizennégy, főként Balaton-parti település ad otthont. A rendezvénysorozatról szóló szerdai balatonfüredi sajtótájékoztatón Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára elmondta, hogy 14 településen összesen 21 helyszínen lesznek majd programok, 44 koncert, 6 gyermekkoncert, 3 zenés beszélgetés várja majd a fesztivál látogatóit több mint 200 szereplő részvételével.

Mint kiemelte, a fesztiválnak több küldetése is van: amellett, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújt a fiatal zenészek számára és turisztikai értéket képvisel, gyógyító erővel is bír, miközben valamennyi korosztályt megszólítja.



É. Szabó Márta, a Klassz a pARTon! fesztivál producere, a Cimbora Alapítvány elnöke rámutatott, hogy az évek során egyre bővült a fesztivál programkínálata, mint fogalmazott, az idei rendezvényen "az egész északi partot beterítik klasszikus zenével".



A fesztivál főbb helyszínei Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatongyörök, Balatonkenese, Balatonszárszó, Siófok, Keszthely és Tata, de Dörgicsén, Gyenesdiáson és Tihanyban is lesznek programok.



A fesztiválon fellép mások mellett Berecz Mihály zongoraművész, Csordás Klára operaénekes, Dolfin Balázs gordonkaművész, Kertesi Ingrid operaénekes, Érdi Tamás zongoraművész és Molnár Anna operaénekes.



É. Szabó Márta elmondta azt is, hogy az idei fesztivált Fischer Annie zongoraművész és Kocsis Zoltán zongoraművész emlékének szentelik.



Érdi Tamás zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője azt emelte ki, hogy az elmúlt időszak járványhelyzet okozta nehézségei miatt még nagyobb hangsúlyt kap a zene gyógyító ereje mind a zenészekre, mind a közönségre nézve.



Bóka István, Balatonfüred polgármestere (FIDESZ-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy Balatonfüred a kezdetektől részese a fesztiválnak, amely mára régiós rendezvénnyé nőtte ki magát.



Tóth Rita, a MOL Nagyon Balaton projektvezetője úgy fogalmazott, hogy a Klassz a pART-on fesztivál egy üde színfolt a balatoni programkínálatban, hiszen olyan közönséget szólít meg, amely a könnyedebb balatoni programokra kevésbé nyitott.

