Kaposfest 2021 - Újra egyhetes lesz a fesztivál Újra egyhetes lesz idén a tavaly a koronavírus-járvány miatt négynaposra szűkített Kaposfest; Magyarország egyik legjelentősebb komolyzenei fesztiválját augusztus 13. és 19. között tartják Kaposváron. A nézők 2021-ben is számíthatnak a már ismert és visszatérő művészekre, viszont először áll a Kaposfest színpadára Avi Avital, a világ legismertebb mandolinművésze, továbbá először játszik Magyarországon Ksenija Sidorova világhírű harmonikaművész - írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott tájékoztató anyagukban. Kiemelték: több koncerten is fellép Matvey Demin fuvolaművész, a Csajkovszkij Verseny fúvós kategóriájának győztese és Eldbjorg Hemsing norvég származású hegedűművész.



Hozzátették, hogy a magyar zenei élet kiválóságai közül a tervek szerint Bogányi Gergely, Pusker Júlia, Szűcs Máté, Berecz Mihály, Zempléni Szabolcs, Fenyő László, Langer Ágnes, Ránki Fülöp is fellép Kaposváron.



A Várdai István cselló- és Baráti Kristóf hegedűművész művészeti vezetésével zajló fesztivál vendége lesz a világhírű Signum Quartet, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Kállai Vonósnégyes, az In Medias Brass Quintet és mások mellett a Győri Filharmonikusok is - jegyezték meg.



Kitértek rá, hogy művészek a rendezvény ideje alatt mesterkurzusokat tartanak fiatal és pályakezdő muzsikusoknak.

A kamarazenei hangversenyeken fellép Somodari Péter, a Bécsi Filharmonikusok csellistája és Amihai Gros, a Berlini Filharmonikus Zenekar szólóbrácsása, a minőségi jazz zene kedvelői Kollmann Gábor kvintettjét hallhatják Malek Andrea és Gájer Bálint közreműködésével - közölték.



Hozzáfűzték, hogy a klasszikus zenei programokat műismertető előadások, mesterkurzusok, gyerekprogramok, kerekasztal-beszélgetések egészítik ki.



"A Kaposfest évek óta az egyik leginkább várt klasszikus zenei fesztivál Magyarországon, hazai és nemzetközi láthatósága folyamatosan növekszik" - idézték a szervezők Hornyák Balázs fesztiváligazgatót.



Hornyák Balázs hangsúlyozta: hisznek benne, hogy a minőségi zenei élmények feledtetni tudják az elmúlt időszak nehézségeit, és idén kiemelt céljuk, kötelességük segíteni az elmúlt másfél évben a munkájuktól eleső magyar művészeknek, valamint a művészeti élet háttérmunkásainak.



A szervezők utaltak rá, hogy Kaposvár 2021-ben ünnepli Rippl-Rónai József festőművész születésének 160. évfordulóját. Erről a város a Rippl-Rónai és a fiatalok című kiállítással emlékezik meg, amely augusztus 13-tól a Vaszary Képtárban látható. MTI [2021.06.26.]