Július elsején indul a Múzeum Utca Plusz 2021 fesztivál Koncertek, irodalmi estek és a Baranyai Gourmet Piknik gasztronómiai programjai várják a közönséget Pécsen a július 1. és 4. között rendezendő Múzeum Utca Plusz fesztiválon. A rendezvényt július 1-jén délután a Széchenyi térről a Káptalan utcába induló óriásbábos felvonulás nyitja meg, amely a Klasszik Lasszó alkotócsoport slampoetryt, költészetet, prózát és zenét vegyítő, western történetével folytatódik - írták.

Aznap Káptalan utcai Martyn múzeumban a Bohemian Betyars és a Parno Graszt ad közös koncertet, a négynapos sorozatban fellép a Follow The Flow, az Irie Maffia, Rudán Joe, az elektronikus zenét játszó Analog Balaton duó, a Wakeup 1230 punk-rock zenekar, a "pszichedelektronikus" Freakin' Disco és a pécsi alterock formáció, a Kubalibre.



A Múzeumutcában és közvetlen környezetében zajló fesztivál több irodalmi programot kínál; július 2-án Ady Endre erotikus, pajzán, pikáns szövegeiből ad elő Balla Eszter és Kamarás Iván az bAdy 18+ című előadásban, LotfiBegi zenei aláfestésével. Július 3-án Költőim címmel tart közös estet Csemer Boggie és Grecsó Krisztián, 4-én Lackfi János költő, Lackfi Dorottya énekesnő és Sinha Róbert gitárművész megzenésített verseket játszik - az ajánló szerint - a világzene és a könnyűzene határáról.



A múzeumpedagógiai élménysátorban interaktív régészeti ismeretterjesztés, történelmi témájú kerekasztal-beszélgetések várják az érdeklődőket; szó lesz többek között arról, hogy az űrkutatás milyen inspirációt jelentett Vasarely művészetének. A közönség számos kézműves programon alkothat használati és dísztárgyakat, részt vehetnek a CaraWonga op-art workshopon és varrhatnak Vasarely ihlette zebrát.



A Pagony mesebirodalomban többek között családi táncház, játszóház, Gryllus Vilmos családi koncertje, Dániel András mesedélutánja és arcfestés várja a gyerekeket.



A Design liget kreatív alkotótéren és művészpiacon húsz, Baranyában tevékenykedő képző- és iparművész, formatervező kínálja majd alkotásait. Ismét lesz az elmúlt évek népszerű Pécsi Szelet - Baranyai Gourmet Piknik, ahol a látogatók végig kóstolhatják Baranya legjobb ízeit a street foodtól a fine diningig.



A programok a Bohemian Betyars X Parno Graszt, a Follow the Flow, az Irie Maffia és Rudán Joe koncertjének kivételével ingyenesek, a fesztiválon védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. MTI [2021.06.28.]